Вечный суд: «Экотранс» требует с ЦЭБа ещё 25 млн рублей и другие иски сентября

Posted 1 октября, 13:35
Published 1 октября, 13:35
Modified 1 октября, 13:37
Updated 1 октября, 13:37
Компания «СМП» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к УКСу Белгородской области. Истец потребовал взыскать задолженность по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству детского сада в Валуйках. Сумма требований составила 87 млн рублей. Также истец попросил взыскать пени за просрочку оплаты. Суд заявление принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 14 октября.
Справка. Компания «Строительно-монтажное предприятие» работает в Белгороде с 2015 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Алексей Свиридов, а бенефициар — Хабиб Рауф Оглы Ибрагимов. Они же являются собственниками. Им принадлежит 33,33% и 66,66% доли в УК соответственно. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 3,1 млн рублей.
ГУП «Белоблводоканал» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ОАО «Теплоэнерго» и потребовало взыскать задолженность за оказанные услуги в размере 28 млн рублей, проценты за пользование чужими средствами в размере 1,2 млн рублей. Иск суд принял. Собеседование состоится 15 октября.
Справка. ОАО «Теплоэнерго» зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году. Отрасль — производство пара и горячей воды. Руководитель — Дмитрий Выхристюк. Убыток предприятия по итогам 2023 года составил 114 млн рублей. Учредитель — администрация Старооскольского округа.
Предприятие «Цемрос» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании НПФ «Технотранс» и потребовало взыскать средства, уплаченные за товар по договору поставки в размере 25 млн рублей. Заявление суд принял и назначил предварительное судебное заседание на 28 октября.
Справка. Предприятие «Цемрос» работает в Москве с 1999 года. Сейчас юрлицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юрлиц. Компания занимается производством цемента. Руководитель — Вячеслав Шматов. На 2021 год компания принадлежала фирме Eurocement Holding AG in Liquidation из Швейцарии (99,98%) и организации Gfi Investments Limited, зарегистрированной на Кипре (0,020%).
Научно-производственная фирма «Технотранс» зарегистрирована в Курганской области в 2004 году. Отрасль — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Руководитель — Павел Кукало. Владельцами организации являются Алексей Дмитриев (50%) и Павел Кукало (50%).
Фонд поддержки ИЖС обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ГУП «Белоблводоканал» о взыскании задолженности по договорам аренды имущества в сумме 43 млн рублей. Также истец потребовал взыскать расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Исковое заявление суд принял и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание по делу пройдёт 21 октября.
Справка. Фонд поддержки ИЖС зарегистрирован в Белгороде в 1994 году и занимается предоставлением займов и прочих видов кредита. Руководитель — Павел Деревянко. По итогам 2023 года убыток организации составил 26 млн рублей. Учредитель — министерство имущества Белгородской области.
ГУП «Белоблводоканал» работает с 2019 года в Белгороде. Отрасль — забор, очистка и распределение воды. Исполняющий обязанности генерального директора — Андрей Колесников. Убыток предприятия по итогам 2023 года составил 276 млн рублей. Учредитель — министерство имущества Белгородской области.
Транспортная компания «Экотранс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ЦЭБу и потребовала взыскать пени по договору в размере 25 млн рублей, а также расходы по оплате госпошлины в сумме 148 тысяч рублей. Исковое заявление суд принял. Собеседование назначили на 15 октября.
Также «Экотранс обратился в суд к ЦЭБу с требованием взыскать пени по другому договору в размере 48 млн рублей и расходы по уплате госпошлины в сумме 200 тысяч рублей. Это исковое заявление суд также принял. Стороны вызвали на собеседование на 9 октября.
Справка. Транспортная компания «Экотранс» зарегистрирована в Белгороде в 2002 году. Отрасль — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Руководитель и бенефициар — Николай Шеин. Чистая прибыль организации по итогам 2023 года составила 6,4 млн рублей. Учредители — Николай Шеин (65%) и Юна Гилядов (35%).
ЦЭБ работает в Белгороде с 2016 года и занимается сбором неопасных отходов. Исполняющий обязанности генерального директора — Наталья Щёкина. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года превысила 319 млн рублей. Учредитель — министерство имущества Белгородской области.
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