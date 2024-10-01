Вечный суд: «Экотранс» требует с ЦЭБа ещё 25 млн рублей и другие иски сентября

Справка. Предприятие «Цемрос» работает в Москве с 1999 года. Сейчас юрлицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юрлиц. Компания занимается производством цемента. Руководитель — Вячеслав Шматов. На 2021 год компания принадлежала фирме Eurocement Holding AG in Liquidation из Швейцарии (99,98%) и организации Gfi Investments Limited, зарегистрированной на Кипре (0,020%).