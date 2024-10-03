Причинённый под Белгородом вред природе на 5,2 млн рублей не хотят выплачивать

Posted 3 октября, 17:07
Published 3 октября, 17:07
Modified 3 октября, 18:17
Updated 3 октября, 18:17
Шебекинское предприятие, которые оказывало услуги по очистке сточных вод, с 17 мая 2019 года по 1 июня 2021 года сбрасывало загрязнения на участок земли рядом с водоохранной зоной реки Нежеголь.
Площадь загрязнения составила 3049 квадратных метров. Ущерб природе оценили в 5 227 740 рублей.
Суд первой инстанции решил взыскать эту сумму с предприятия. Но когда ответчик подал апелляционную жалобу, суд учёл, что против директора организации ранее было заведено уголовное дело за порчу земли (ч.1 ст. 254 УК РФ), которое позже закрыли в связи с деятельным раскаянием (ч.1 ст. 28 УПК РФ).
Деятельное раскаяние — это когда человек, совершивший небольшое или средней степени тяжести преступление, сам приходит в полицию и рассказывает о проступке. Он помогает расследовать преступление, а также старается возместить нанесённый ущерб.
Но суд установил, что ущерб в более чем 5 млн рублей так и не возместили. Более того, ответчик категорически этого делать не желает. Сведения отправили в прокуратуру.