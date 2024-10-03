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Posted 3 октября, 17:07

Published 3 октября, 17:07

Modified 3 октября, 18:17

Updated 3 октября, 18:17

Участок загрязнили сточными водами

Причинённый под Белгородом вред природе на 5,2 млн рублей не хотят выплачивать

3 октября 2024, 17:07
Фото: Изображение Midjourney
Участок загрязнили сточными водами

Суд сообщил прокуратуре о нестыковке в деле о порче земли под Белгородом

Сюжет
Прокуратура
Очистное предприятие в Шебекинском округе два года сливало загрязнения рядом с рекой Нежеголь, чем нанесло природе ущерб на более чем 5 млн рублей. Но выплачивать эти деньги организация не желает, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

Шебекинское предприятие, которые оказывало услуги по очистке сточных вод, с 17 мая 2019 года по 1 июня 2021 года сбрасывало загрязнения на участок земли рядом с водоохранной зоной реки Нежеголь.

Площадь загрязнения составила 3049 квадратных метров. Ущерб природе оценили в 5 227 740 рублей.

Суд первой инстанции решил взыскать эту сумму с предприятия. Но когда ответчик подал апелляционную жалобу, суд учёл, что против директора организации ранее было заведено уголовное дело за порчу земли (ч.1 ст. 254 УК РФ), которое позже закрыли в связи с деятельным раскаянием (ч.1 ст. 28 УПК РФ).

Деятельное раскаяние — это когда человек, совершивший небольшое или средней степени тяжести преступление, сам приходит в полицию и рассказывает о проступке. Он помогает расследовать преступление, а также старается возместить нанесённый ущерб.

Но суд установил, что ущерб в более чем 5 млн рублей так и не возместили. Более того, ответчик категорически этого делать не желает. Сведения отправили в прокуратуру.

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