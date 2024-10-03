Причинённый под Белгородом вред природе на 5,2 млн рублей не хотят выплачивать

Суд сообщил прокуратуре о нестыковке в деле о порче земли под Белгородом

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Очистное предприятие в Шебекинском округе два года сливало загрязнения рядом с рекой Нежеголь, чем нанесло природе ущерб на более чем 5 млн рублей. Но выплачивать эти деньги организация не желает, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.