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Posted 15 октября, 10:34

Published 15 октября, 10:34

Modified 15 октября, 10:36

Updated 15 октября, 10:36

«На что похожа почка?»: сможете пройти тест из школьной программы младших классов?

«На что похожа почка?»: сможете пройти тест из школьной программы младших классов?

15 октября 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Школьники
Говорят, что нагрузка на школьников ежегодно только растёт. Русский, математика, литература и окружающий мир — это только часть предметов, которые изучают ученики младших классов. Журналисты Бел.Ру собрали реальные тестовые задания, которые решают школьники в третьем и четвёртом классах.

В подборке 10 вопросов из различных дисциплин. Некоторые содержат несколько правильных ответов.

Топ-10 вопросов школьной программы
В школах, детсадах и больницах Белгорода включают отопление. А когда в домах?
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#Кристина Семенчук#Тесты#Белгородская область#Школьники#Эксклюзив#Математика#Литература#Русский язык#Белгород#Младшие классы
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