«На что похожа почка?»: сможете пройти тест из школьной программы младших классов?

Сюжет Школьники

Говорят, что нагрузка на школьников ежегодно только растёт. Русский, математика, литература и окружающий мир — это только часть предметов, которые изучают ученики младших классов. Журналисты Бел.Ру собрали реальные тестовые задания, которые решают школьники в третьем и четвёртом классах.