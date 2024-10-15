«На что похожа почка?»: сможете пройти тест из школьной программы младших классов?

Говорят, что нагрузка на школьников ежегодно только растёт. Русский, математика, литература и окружающий мир — это только часть предметов, которые изучают ученики младших классов. Журналисты Бел.Ру собрали реальные тестовые задания, которые решают школьники в третьем и четвёртом классах.
В подборке 10 вопросов из различных дисциплин. Некоторые содержат несколько правильных ответов.
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