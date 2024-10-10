Уберут то, чего нет: в школах больше не будет гольфа и чир-спорта на физкультуре

Министерство просвещения России представило проект приказа, который призван исключить вариативные модули «Гольф» и «Чир-спорт» из учебных программ по физической культуре в школах. В пояснительной записке к проекту министерство подчеркивает, что «Гольф» и «Чир-спорт», будучи популярными видами деятельности за рубежом, не соответствуют историческим традициям и ценностям российского общества.