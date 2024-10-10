Уберут то, чего нет: в школах больше не будет гольфа и чир-спорта на физкультуре

Posted 10 октября, 11:59
Published 10 октября, 11:59
Modified 10 октября, 12:01
Updated 10 октября, 12:01
Министерство просвещения России представило проект приказа, который призван исключить вариативные модули «Гольф» и «Чир-спорт» из учебных программ по физической культуре в школах. В пояснительной записке к проекту министерство подчеркивает, что «Гольф» и «Чир-спорт», будучи популярными видами деятельности за рубежом, не соответствуют историческим традициям и ценностям российского общества.
В основу аргументации положена идея о необходимости формирования у подрастающего поколения «нравственно-этических норм», которые являются основополагающими для российской культуры. В случае одобрения приказа он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Изменения предлагается внести в программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Журналисты Бел.Ру выяснили, обучают ли данным дисциплинам белгородских школьников. В региональном правительстве отметили, что программы по чир-спорту и гольфу в общеобразовательных школах области в виде учебных модулей не реализуются.
Власти добавили, что в проекте приказа Министерства просвещения Российской Федерации предложено исключить из уроков физической культуры в российских школах гольф и чир-спорт.