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Posted 10 октября, 11:59

Published 10 октября, 11:59

Modified 10 октября, 12:01

Updated 10 октября, 12:01

Уберут то, чего нет: в школах больше не будет гольфа и чир-спорта на физкультуре

Уберут то, чего нет: в школах больше не будет гольфа и чир-спорта на физкультуре

10 октября 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Образование
Министерство просвещения России предлагает исключить гольф и чир-спорт из программы уроков физкультуры. Журналисты Бел.Ру выяснили, будут ли обучать данным модулям школьников Белгородской области.

Министерство просвещения России представило проект приказа, который призван исключить вариативные модули «Гольф» и «Чир-спорт» из учебных программ по физической культуре в школах. В пояснительной записке к проекту министерство подчеркивает, что «Гольф» и «Чир-спорт», будучи популярными видами деятельности за рубежом, не соответствуют историческим традициям и ценностям российского общества.

В основу аргументации положена идея о необходимости формирования у подрастающего поколения «нравственно-этических норм», которые являются основополагающими для российской культуры. В случае одобрения приказа он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Изменения предлагается внести в программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Журналисты Бел.Ру выяснили, обучают ли данным дисциплинам белгородских школьников. В региональном правительстве отметили, что программы по чир-спорту и гольфу в общеобразовательных школах области в виде учебных модулей не реализуются.

Власти добавили, что в проекте приказа Министерства просвещения Российской Федерации предложено исключить из уроков физической культуры в российских школах гольф и чир-спорт.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Образование#Школы#Эксклюзив#Физкультура#Белгород#Гольф#Министерство просвещения России
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