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Posted 15 октября, 13:13

Published 15 октября, 13:13

Modified 15 октября, 13:15

Updated 15 октября, 13:15

Белгородка потеряла 1,5 миллиона рублей в надежде обновить медицинский полис

Белгородка потеряла 1,5 миллиона рублей в надежде обновить медицинский полис

15 октября 2024, 13:13
Фото: 1MI
Сюжет
Мошенничество
Женщине позвонили и сообщили о необходимости замены медицинского полиса. После разговоров с мошенниками белгородка потеряла более 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

9 сентября 34-летней жительнице Белгорода позвонила незнакомая женщина и сообщила о необходимости заменить медицинский полис. Для этого она продиктовала поступившие на её номер телефона коды, выполнила все указания и начала общаться якобы с сотрудником банка.

Ей сообщили, что данными женщины завладели мошенники, поэтому для их защиты необходимо снять все средства и перевести на безопасный счёт. Всего белгородка потеряла таким образом более 1,5 миллиона рублей.

По факту мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовное дело (часть 4 статья 159 УК РФ), но личности подозреваемых ещё не известны.

Напомним, что мошенники также могут представляться работниками единой медицинской службы и просить пройти флюорографию. После обнаружения некой ошибки они просят продиктовать СНИЛС пациентов или код из СМС — это позволит аферистам войти в личный кабинет на «Госуслугах» и узнать номера банковских счетов своих жертв.

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