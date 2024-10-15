Белгородка потеряла 1,5 миллиона рублей в надежде обновить медицинский полис

Напомним, что мошенники также могут представляться работниками единой медицинской службы и просить пройти флюорографию. После обнаружения некой ошибки они просят продиктовать СНИЛС пациентов или код из СМС — это позволит аферистам войти в личный кабинет на «Госуслугах» и узнать номера банковских счетов своих жертв.