Белгородка потеряла 1,5 миллиона рублей в надежде обновить медицинский полис

Posted 15 октября, 13:13
Published 15 октября, 13:13
Modified 15 октября, 13:15
Updated 15 октября, 13:15
9 сентября 34-летней жительнице Белгорода позвонила незнакомая женщина и сообщила о необходимости заменить медицинский полис. Для этого она продиктовала поступившие на её номер телефона коды, выполнила все указания и начала общаться якобы с сотрудником банка.
Ей сообщили, что данными женщины завладели мошенники, поэтому для их защиты необходимо снять все средства и перевести на безопасный счёт. Всего белгородка потеряла таким образом более 1,5 миллиона рублей.
По факту мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовное дело (часть 4 статья 159 УК РФ), но личности подозреваемых ещё не известны.
Напомним, что мошенники также могут представляться работниками единой медицинской службы и просить пройти флюорографию. После обнаружения некой ошибки они просят продиктовать СНИЛС пациентов или код из СМС — это позволит аферистам войти в личный кабинет на «Госуслугах» и узнать номера банковских счетов своих жертв.