Выдачу льготной ипотеки ограничивают: что делать и стоит ли надеяться на снижение цен

До июля 2024 года люди активно приобретали недвижимость в ожидании отмены льготной ипотеки, но потом ситуация кардинально изменилась. Сначала от ипотеки отказались те, кто не подпадает под условия льготных программ, а теперь откладывают вопрос приобретения жилья даже молодые семьи с детьми.