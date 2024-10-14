Выдачу льготной ипотеки ограничивают: что делать и стоит ли надеяться на снижение цен

Posted 14 октября, 11:48
Published 14 октября, 11:48
Modified 14 октября, 11:48
Updated 14 октября, 11:48
Неприятные новости для тех, кто планирует получить семейную ипотеку: банки начинают увеличивать минимальный первоначальный взнос — вплоть до 50%. Доступность жилья стремительно снижается, что может привести к серьёзным изменениям на рынке недвижимости.
После завершения программы ипотеки под 8% годовых количество проданных новых квартир резко упало. По оценке ДОМ.РФ, банки в сентябре 2024 года выдали 99 тыс. ипотечных займов, что на 59% меньше, чем год назад.
До июля 2024 года люди активно приобретали недвижимость в ожидании отмены льготной ипотеки, но потом ситуация кардинально изменилась. Сначала от ипотеки отказались те, кто не подпадает под условия льготных программ, а теперь откладывают вопрос приобретения жилья даже молодые семьи с детьми.
Осенью банки начали отказывать заёмщикам в семейной ипотеке из-за исчерпания лимитов. Государство больше не может компенсировать банкам разницу между льготной ставкой в 6% и рыночной, которая уже превышает 22%.
Госкорпорация «ДОМ.РФ» распределила банкам последние 140,1 млрд рублей поддержки. Но этих средств, считают эксперты, хватит только до середины ноября. Выделение дополнительных денег не гарантировано, так как они не были предусмотрены в бюджете на 2024 год. Поэтому банки сами ограничивают выдачу льготных кредитов.
Год назад, когда составлялся бюджет на 2024 год, ключевая ставка ЦБ была 13%. Теперь ключевая ставка 19% и может дальше увеличиться. Это значительно увеличило расходы государства на субсидирование каждого кредита.
Если выдача льготной ипотеки будет на длительное время приостановлена или сильно сокращена, это может стать катастрофой для рынка недвижимости.
Застройщики не могут игнорировать такие изменения. Если они продолжат строительство в том же объёме, они просто обанкротятся: дома будут стоять пустыми с непроданными квартирами.
Снизят ли застройщики цены? Неизвестно. Но они могут легко сократить объёмы строительства.
А что остаётся покупателям? Если условия крупных банков слишком жёсткие, стоит рассмотреть предложения малых банков. Они работают в сильной конкуренции и часто предлагают более выгодные условия без дополнительных платежей.
Если даже это не подходит, можно рассмотреть варианты переезда в другой город за доступным жильём на вторичке или обратить внимание на альтернативные варианты, например, апартаменты.