Можно разориться: банки начали выдавать ипотеку под 35%

По мнению генерального директора компании «Главстрой-Недвижимости» Алексея Гусева, с текущими высокими процентными ставками ипотеку могут позволить себе лишь те, кто способен погасить кредит за несколько месяцев. При таких условиях даже краткосрочные кредиты становятся сложным выбором для большинства людей, и даже для флипперов — специалистов, которые покупают недвижимость, проводят ремонт и перепродают её с прибылью.