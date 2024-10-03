Можно разориться: банки начали выдавать ипотеку под 35%

Posted 3 октября, 12:57
Published 3 октября, 12:57
Modified 3 октября, 12:57
Updated 3 октября, 12:57
В Европе, Китае и Японии процентные ставки на ипотеку значительно ниже, чем в России. Даже в Турции, где инфляция высока, процентная ставка на кредит составляет всего 12%.
Банки предлагают заёмщикам возможность выбрать собственную процентную ставку и уменьшить её до 12% в год. Однако за такую услугу придётся заплатить банку. Сумма платежа зависит от общей суммы кредита. Например, если вы берёте в банке 10 млн рублей, то придётся заплатить около 3 млн за снижение процентной ставки.
Хотя статистика за сентябрь ещё не опубликована, известно, что в августе россияне продолжали активно брать ипотечные кредиты, несмотря на высокие процентные ставки. По данным Центробанка, общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 179,4 млрд рублей.
Люди продолжают брать ипотеку, игнорируя высокие процентные ставки. Темпы выдачи ипотеки увеличились почти на 5% за месяц, следует из данных ЦБ. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что сейчас возможность получить ипотеку есть только у людей с высоким уровнем дохода и первоначальным взносом более 50%.
Например, если вы продали однокомнатную квартиру и хотите приобрести двушку, взять кредит без первоначального взноса практически невозможно. Ежемесячный платёж на 30 лет значительно превышает среднюю заработную плату в любом городе, не только в Москве.
По мнению генерального директора компании «Главстрой-Недвижимости» Алексея Гусева, с текущими высокими процентными ставками ипотеку могут позволить себе лишь те, кто способен погасить кредит за несколько месяцев. При таких условиях даже краткосрочные кредиты становятся сложным выбором для большинства людей, и даже для флипперов — специалистов, которые покупают недвижимость, проводят ремонт и перепродают её с прибылью.