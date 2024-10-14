Мужчины тоже в зоне риска: признаки рака молочной железы

По статистике рак молочной железы — самый распространённый тип онкологии у женщин. Но оказывается, что эта патология встречается и мужчин, хотя и сильно реже — меньше 1% случаев. Но в профессиональной практике врача-гинеколога, маммолога Белгородской областной больницы святителя Иоасафа Елены Симбирцевой их было несколько.