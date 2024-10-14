Мужчины тоже в зоне риска: признаки рака молочной железы

Posted 14 октября, 10:19
Published 14 октября, 10:19
Modified 14 октября, 10:19
Updated 14 октября, 10:19
По статистике рак молочной железы — самый распространённый тип онкологии у женщин. Но оказывается, что эта патология встречается и мужчин, хотя и сильно реже — меньше 1% случаев. Но в профессиональной практике врача-гинеколога, маммолога Белгородской областной больницы святителя Иоасафа Елены Симбирцевой их было несколько.
Поэтому мужчинам наравне с женщинами следует внимательно относиться к своему здоровью и при первых настораживающих симптомах обращаться к специалисту. Сделать это необходимо, если:
Чем именно вызвано заболевание, точно определить нельзя. Есть определённые факторы риска, например, генетическая предрасположенность, поздние первые роды, отказ от кормления грудью.
В молодости женщины проходят УЗИ молочной железы во время диспансеризации. От 40 до 60 лет делать скрининговую маммографию им необходимо обязательно раз в два года. Процедура входит в бесплатную диспансеризацию. Если женщина старше 60, то проверяться следует ежегодно.
Рак молочной железы составляет около 15% всех случаев онкологических заболеваний. Но если диагностировать его на ранних стадиях, вероятность полного выздоровления приближается к 98%.