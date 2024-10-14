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Posted 14 октября, 10:19

Published 14 октября, 10:19

Modified 14 октября, 10:19

Updated 14 октября, 10:19

Иногда рак молочной железы встречается у мужчин

Мужчины тоже в зоне риска: признаки рака молочной железы

14 октября 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney
Иногда рак молочной железы встречается у мужчин

Белгородский врач рассказала о симптомах рака груди у мужчин

Сюжет
Медицина
Рак молочной железы — распространённое онкологическое заболевание. Несмотря на то, что чаще всего им страдают женщины, встречается оно и у мужчин. Врач-гинеколог, маммолог Белгородской областной больницы святителя Иоасафа рассказала, когда необходимо обращаться к специалисту.

По статистике рак молочной железы — самый распространённый тип онкологии у женщин. Но оказывается, что эта патология встречается и мужчин, хотя и сильно реже — меньше 1% случаев. Но в профессиональной практике врача-гинеколога, маммолога Белгородской областной больницы святителя Иоасафа Елены Симбирцевой их было несколько.

Поэтому мужчинам наравне с женщинами следует внимательно относиться к своему здоровью и при первых настораживающих симптомах обращаться к специалисту. Сделать это необходимо, если:

  • появилась боль, опухания, покраснения в районе молочной железы;
  • обнаружили любые уплотнения в этой зоне;
  • начались выделениях из соска;
  • увеличились лимфоузлы.

Чем именно вызвано заболевание, точно определить нельзя. Есть определённые факторы риска, например, генетическая предрасположенность, поздние первые роды, отказ от кормления грудью.

В молодости женщины проходят УЗИ молочной железы во время диспансеризации. От 40 до 60 лет делать скрининговую маммографию им необходимо обязательно раз в два года. Процедура входит в бесплатную диспансеризацию. Если женщина старше 60, то проверяться следует ежегодно.

Рак молочной железы составляет около 15% всех случаев онкологических заболеваний. Но если диагностировать его на ранних стадиях, вероятность полного выздоровления приближается к 98%.

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