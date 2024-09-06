В сентябре белгородцы могут бесплатно провериться на рак

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В течение двух недель в сентябре в областном онкодиспансере можно будет пройти раннюю диагностику злокачественных образований. Все желающие могут посетить поликлинику и пройти соответствующее обследование. Двери открыты для всех со 2 по 13 сентября.
Записаться на приём можно на сайте диспансера либо в социальных сетях. Для этого не нужно направление семейного врача.
Также врач-онколог Ольга Парфенова рассказала о том, как можно избежать рака кожи (меланому), чем опасны солярии и почему детей нужно защищать от лучей солнца. Ранее другой врач рассказывала о мифах вокруг рака лёгких.