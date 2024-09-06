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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В сентябре белгородцы могут бесплатно провериться на рак

В сентябре белгородцы могут бесплатно провериться на рак

6 сентября 2024, 12:02
Фото: 1MI
Белгородцев приглашают на приём в онкодиспансер. Жители могут бесплатно пройти обследование на наличие злокачественных образований.

В течение двух недель в сентябре в областном онкодиспансере можно будет пройти раннюю диагностику злокачественных образований. Все желающие могут посетить поликлинику и пройти соответствующее обследование. Двери открыты для всех со 2 по 13 сентября.

Записаться на приём можно на сайте диспансера либо в социальных сетях. Для этого не нужно направление семейного врача.

Также врач-онколог Ольга Парфенова рассказала о том, как можно избежать рака кожи (меланому), чем опасны солярии и почему детей нужно защищать от лучей солнца. Ранее другой врач рассказывала о мифах вокруг рака лёгких.

Врач рассказал о мифах вокруг рака лёгких
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Медицина#Обследование#Новости Белгорода#Рак#Онкодиспансер#Белгород#Приём
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