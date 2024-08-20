Врач рассказал о мифах вокруг рака лёгких

Хуже всего то, что на ранних стадиях рак лёгких может протекать бессимптомно. Из жалоб у пациентов кашель, одышка и боли в груди. Иногда на кровохарканье, если болезнь уже запущена. Это говорит или о крупной опухоли, которая начала прорастать в кровеносные сосуды, или о наличии сосудов в самой опухоли.