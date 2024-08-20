Врач рассказал о мифах вокруг рака лёгких

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Рак лёгких на сегодняшний день — самый распространённый вид онкологии. Только с начала XX века заболеваемость выросла в несколько десятков раз. Во многом рост заболеваемости связан с распространением курения, рассказывает врач-пульмонолог Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Олег Ермилов.
И дело не только в сигаретах. Достаточно вреда могут нанести и новомодные вейпы. Наука уже успела изучить их влияние на организм: учёные установили, что курение «электронок» ведёт к поражению и нарушению функций лёгких. Изменения больше похожи на ожоги дыхательных путей и отличаются от патологий, вызванных курением табака.
В Белгородской области уже зафиксированы случаи острого токсического поражения лёгких с летальным исходом, в том числе среди молодых людей и подростков.
Сюда же можно отнести и кальяны. Размеренно покурив кальян пару часов, можно получить ту же дозу вредных веществ, что и человек, выкуривающий половину пачки в день.
Даже пассивные курильщики находятся в серьёзной зоне риска. Пассивное курение в детстве сильно увеличивает риск развития бронхиальной астмы и хронического бронхита. Подвержены заболеванию и работники вредных производств, не использующие респираторы.
Но, вопреки всему, рак лёгких развивается вместе с тем и у тех людей, кто не курит ничего из вышеперечисленного и работает на безопасном производстве. Таких по статистике около 10-20%. Пока врачи не могут объяснить, с чем именно это связано.
«Понимания механизмов, которые бы объясняли подобные случаи заболевания, на данный момент нет. Предполагается, что это совокупное влияние факторов окружающей среды, которые наслаиваются на наследственную предрасположенность к развитию разных предраковых состояний дыхательной системы», — объясняет специалист по лёгким.
В подобных случаях принято также обращать внимание на наследственность. Если женщина курила во время беременности, то ребёнок может заработать заболевание дыхательной системы.
Хуже всего то, что на ранних стадиях рак лёгких может протекать бессимптомно. Из жалоб у пациентов кашель, одышка и боли в груди. Иногда на кровохарканье, если болезнь уже запущена. Это говорит или о крупной опухоли, которая начала прорастать в кровеносные сосуды, или о наличии сосудов в самой опухоли.
«Тогда медикам приходиться констатировать серьёзные стадии заболевания, которые сопряжены с большими сложностями в лечении. Очень редко бывает, чтобы больной попал на приём к специалисту вовремя. Итог — высокая смертность таких пациентов», — резюмирует Ермилов.
Обнаружить рак на ранней стадии возможно с помощью флюорографии, но дальнейшее лечение зависит уже от типа раковой опухоли. Наиболее благоприятные прогнозы дают больным именно на первых порах, если провести оперативное вмешательство в течение месяца после диагностики.
Врач считает, что вести здоровый образ жизни недостаточно. Важно также прислушиваться к себе и к своему телу, а также регулярно проходить обследования у специалистов. Рак может развиваться, даже если ничего не болит.