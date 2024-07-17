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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Акция по профилактике рака груди пройдёт в Белгороде

Белгородок призывают «не упустить момент» и проверить, нет ли у них рака груди

17 июля 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney

Акция по профилактике рака груди пройдёт в Белгороде

Рак молочной железы — опасное заболевание, которое важно выявить на ранней стадии. В Белгороде состоится акция «Не упусти момент» по профилактике рака груди, где можно будет пройти диагностику и получить консультацию у специалистов. Подробности сообщил минздрав Белгородской области.

В Белгороде пройдёт акция «Не упусти момент», которая направлена на профилактику рака молочной железы. Мероприятие состоится в отделении № 7 городской поликлиники Белгорода 20 июля 2024 года.

В рамках акции специалисты проведут различные обследования состояния здоровья с применением современных методов, таких как УЗИ, компьютерная томография, флюорография и маммография. Жительницы Белгорода также смогут получить консультацию врача-эндокринолога по вопросам эндокринных заболеваний и рекомендации по их профилактике.

Врачи рекомендуют пройти обследование в первую очередь тем, у кого в семье были случаи заболевания раком молочной железы, и тем, кто планирует рождение ребёнка.

Чтобы записаться на обследование, необходимо воспользоваться электронной регистратурой через «Госуслуги. Личный кабинет». Алгоритм — в карточках. Также можно позвонить по номеру 122 или обратиться к инфомату в поликлинике.

Напомним, похожее мероприятие проводили и в октябре прошлого года.

Алгоритм регистрацииАлгоритм регистрации
Белгородок бесплатно обследуют на рак груди
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#Валерия Колесникова#Медицина#Акция#Рак груди#Обследование#Профилактика#Новости Белгорода#Консультация#Белгород#Эндокринолог
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