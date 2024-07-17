Белгородок призывают «не упустить момент» и проверить, нет ли у них рака груди

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Белгороде пройдёт акция «Не упусти момент», которая направлена на профилактику рака молочной железы. Мероприятие состоится в отделении № 7 городской поликлиники Белгорода 20 июля 2024 года.
В рамках акции специалисты проведут различные обследования состояния здоровья с применением современных методов, таких как УЗИ, компьютерная томография, флюорография и маммография. Жительницы Белгорода также смогут получить консультацию врача-эндокринолога по вопросам эндокринных заболеваний и рекомендации по их профилактике.
Врачи рекомендуют пройти обследование в первую очередь тем, у кого в семье были случаи заболевания раком молочной железы, и тем, кто планирует рождение ребёнка.
Чтобы записаться на обследование, необходимо воспользоваться электронной регистратурой через «Госуслуги. Личный кабинет». Алгоритм — в карточках. Также можно позвонить по номеру 122 или обратиться к инфомату в поликлинике.
Напомним, похожее мероприятие проводили и в октябре прошлого года.