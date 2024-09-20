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Posted 20 сентября, 07:36

Published 20 сентября, 07:36

Modified 20 сентября, 07:38

Updated 20 сентября, 07:38

Белгородские врачи за месяц получили 69 доплат за выявленных людей с онкологией

Нашёл рак — получи премию: белгородские врачи стали чаще выявлять онкологию

20 сентября 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские врачи за месяц получили 69 доплат за выявленных людей с онкологией

Сюжет
Медицина
Соответствующие изменения внесли в бюджет территориального фонда ОМС Белгородской области на 2024 год и на плановый период. Также часть средств направят на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда персонала.

Как отметила директор территориального фонда ОМС Белгородской области Ирина Ханина, необходимость внесения изменений в бюджет организации вызвано рядом факторов, влияющих на доходную и расходную часть бюджета. Депутаты проект поддержали.

Основные характеристики бюджета фонда рассматривались в соответствии с фактическим поступлением средств за семь месяцев 2024 года. Ханина отметила, что расходы бюджета в сумме 27 млрд рублей на 44,6 млн руб превышают доходы. Источником покрытия дефицита бюджета являются остатки средств, образовавшиеся на 1 января финансового года.

Также принятый закон уточнил в доходной и расходной частях бюджета межбюджетные трансферты. Часть средств в размере 12,8 млн рублей направят на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. А 1,1 млн рублей уйдёт на выплаты стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профосмотров населения.

Что касается выплат стимулирующего характера, произошли существенные изменения в порядке осуществления данной выплаты. Данное направление реализуется в течение четырёх лет. Если в течение первых лет были нули, то в прошлом году было выплачено средств по 29 случаям. В позапрошлом году было 12. За август уже назначили 69 стимулирующих выплат. Всего их сейчас 105.
Ирина Ханина
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