Нашёл рак — получи премию: белгородские врачи стали чаще выявлять онкологию

Posted 20 сентября, 07:36
Published 20 сентября, 07:36
Modified 20 сентября, 07:38
Updated 20 сентября, 07:38
Как отметила директор территориального фонда ОМС Белгородской области Ирина Ханина, необходимость внесения изменений в бюджет организации вызвано рядом факторов, влияющих на доходную и расходную часть бюджета. Депутаты проект поддержали.
Основные характеристики бюджета фонда рассматривались в соответствии с фактическим поступлением средств за семь месяцев 2024 года. Ханина отметила, что расходы бюджета в сумме 27 млрд рублей на 44,6 млн руб превышают доходы. Источником покрытия дефицита бюджета являются остатки средств, образовавшиеся на 1 января финансового года.
Также принятый закон уточнил в доходной и расходной частях бюджета межбюджетные трансферты. Часть средств в размере 12,8 млн рублей направят на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. А 1,1 млн рублей уйдёт на выплаты стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профосмотров населения.
Что касается выплат стимулирующего характера, произошли существенные изменения в порядке осуществления данной выплаты. Данное направление реализуется в течение четырёх лет. Если в течение первых лет были нули, то в прошлом году было выплачено средств по 29 случаям. В позапрошлом году было 12. За август уже назначили 69 стимулирующих выплат. Всего их сейчас 105.
Ирина Ханина