Нашёл рак — получи премию: белгородские врачи стали чаще выявлять онкологию

Также принятый закон уточнил в доходной и расходной частях бюджета межбюджетные трансферты. Часть средств в размере 12,8 млн рублей направят на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. А 1,1 млн рублей уйдёт на выплаты стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профосмотров населения.