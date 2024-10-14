«ЭФКО» попало в поле зрения прокуратуры из-за принятого на работу экс-чиновника

Дело в том, что по ст. 64.1 Трудового кодекса РФ и ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», руководитель был обязан сообщить о заключении трудового договора с госслужащим по его последнему месту службы — в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.