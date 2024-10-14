«ЭФКО» попало в поле зрения прокуратуры из-за принятого на работу экс-чиновника

Posted 14 октября, 13:43
Published 14 октября, 13:43
Modified 14 октября, 13:43
Updated 14 октября, 13:43
В алексеевский филиал АО «Управляющая компания ЭФКО» устроился бывший государственный чиновник. Однако директор по организационным структурам филиала об этом никуда не сообщил.
Дело в том, что по ст. 64.1 Трудового кодекса РФ и ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», руководитель был обязан сообщить о заключении трудового договора с госслужащим по его последнему месту службы — в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Заведено об административном правонарушении (ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего»). Суд назначил директору штраф — 20 000 рублей. Постановление ещё не вступило в силу.