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Posted 14 октября, 13:43

Published 14 октября, 13:43

Modified 14 октября, 13:43

Updated 14 октября, 13:43

Прокуратура поймала «ЭФКО» на нарушении

«ЭФКО» попало в поле зрения прокуратуры из-за принятого на работу экс-чиновника

14 октября 2024, 13:43
Фото: Изображение Midjourney
Прокуратура поймала «ЭФКО» на нарушении
Сюжет
Штраф
По результатам прокурорской проверки выяснилось, что в алексеевском филиале АО «УК ЭФКО» работает бывший госслужащий. При этом директор не сообщил о найме экс-чиновника по последнему месту его службы, рассказали в региональной прокуратуре.

В алексеевский филиал АО «Управляющая компания ЭФКО» устроился бывший государственный чиновник. Однако директор по организационным структурам филиала об этом никуда не сообщил.

Дело в том, что по ст. 64.1 Трудового кодекса РФ и ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», руководитель был обязан сообщить о заключении трудового договора с госслужащим по его последнему месту службы — в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Заведено об административном правонарушении (ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего»). Суд назначил директору штраф — 20 000 рублей. Постановление ещё не вступило в силу.

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