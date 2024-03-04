«ЭФКО-Каскад» против иранской «дочки», «Бенталь» требует 72 млн: арбитраж февраля

Компания «СоюзБурвод» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Белоблводоканалу и попросила взыскать задолженность по договору субподряда, который связан со строительно-монтажными работами по реконструкции подъездной дороги от ул. Красноармейская до микрорайона Юго-Западный-2 в Белгороде. Сумма требований составила 9,6 млн рублей. Также истец потребовал оплату неустойки в размере 708 тысяч рублей. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 19 марта.