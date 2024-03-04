«ЭФКО-Каскад» против иранской «дочки», «Бенталь» требует 72 млн: арбитраж февраля

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Компания «СоюзБурвод» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Белоблводоканалу и попросила взыскать задолженность по договору субподряда, который связан со строительно-монтажными работами по реконструкции подъездной дороги от ул. Красноармейская до микрорайона Юго-Западный-2 в Белгороде. Сумма требований составила 9,6 млн рублей. Также истец потребовал оплату неустойки в размере 708 тысяч рублей. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 19 марта.
Справка. Компания «СоюзБурвод» работает в Белгороде с 2008 года и занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Руководитель, владелец и бенефициар — Николай Денчик. Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 1,8 млн рублей.
Фирма «Олимпстроймонтаж» в лице конкурсного управляющего Анастасии Пороховой обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к УКС Старооскольского округа. Компания попросила взыскать задолженности по контрактам и пени. Общая сумма составила 37 млн рублей. Суд иск принял, а также удовлетворил ходатайство истца об оплате госпошлины. Стороны встретятся на собеседовании 19 марта.
Справка. Фирма «Олимпстроймонтаж» зарегистрирована в Белгороде. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. В 2022 году юрлицо признали банкротом. Конкурсный управляющий — Анастасия Порохова. Учредителями предприятия являются фирма «Олимпстроймонтаж» (50% доли в УК) и Алексей Полозков (50% доли в УК).
Кирюхин В. Н. обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Ковровый Двор» и попросил взыскать 264 млн рублей действительной стоимости доли в уставном капитале предприятия «Ковровый Двор». Суд оставил заявление без движения, поскольку его подали с нарушениями. Исправить все недочёты истец может до 21 марта.
Справка. Компания «Ковровый Двор» зарегистрирована в Белгороде в 1994 году. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2018 году юрлицо признали банкротом. Конкурсный управляющий — Андрей Саранин. Бенефициар — Валерий Башуров. Ему же принадлежит 92,37% доли в УК.
АО СЗ «Дирекция ЮЗР» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании фирмы «СК Импульс» банкротом. Суд заявление принял и назначил заседание по проверке обоснованности заявления на 20 марта.
Справка. АО СЗ «Дирекция ЮЗР» работает в Белгороде с 2007 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Игорь Умнов. Убыток компании по итогам 2022 года составил 63 млн рублей.
Компания «СК Импульс» зарегистрирована в Майском в 2018 году. Отрасль — производство электромонтажных работ. Руководитель, владелец и бенефициар — Евгений Степанушкин. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 146 тысяч рублей.
Компания «КРЦ „ЭФКО-Каскад"» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирмам «Порт Виктория» и ПАО «Астраханский порт». Истец попросил взыскать 14 млн рублей. Суд оставил иск без движения, поскольку его подали с нарушениями. Устранить недочёты истец может до 12 марта.
Справка. Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад» зарегистрирован в Алексеевке в 2004 году. Отрасль — оптовая торговля пищевыми маслами и жирами. Головная компания — АО «Эфко продукты питания». По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы достигла 4,4 млрд рублей.
Фирма «Порт Виктория» работает в Астрахани с 2014 года и занимается вспомогательной деятельностью, которая связана с перевозками. Руководитель, владелец и бенефициар — Виктор Смирнов. Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 33 млн рублей.
ПАО «Астраханский порт» зарегистрировано в Астрахани в 1993 году. Предприятие занимается транспортной обработкой грузов. Руководитель — Елена Букреева. Чистая прибыль организации по итогам 2022 года составила 29 млн рублей. По данным на второй квартал 2023 года компания принадлежит фирме из Ирана ЗАО «Насим Бахр Киш» (53,06%) и Росимуществу (25,50%).
Фирма «Бенталь» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к предприятию «ТД „Мирослава“ и попросила взыскать 35 млн рублей по договору поставки и 37 млн рублей по договору уступки прав требования цессии. По последнему суд выделил рассмотрение дела в отдельное производство, по которому судебное заседание состоится 20 марта.
Справка. Предприятие «Бенталь» работает в Белгородском районе с 2016 года. Отрасль — выращивание зерновых культур. Управляющая компания — «Овербест Агро». Бенефициар — Денис Мартьянов. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 425 млн рублей.
«ТД „Мирослава“ зарегистрирован в 2021 году в Москве. Отрасль — оптовая торговля мукой и макаронными изделиями. Руководитель — Дмитрий Темный, а бенефициар — Ольга Чистова. Она же является владелицей. В декабре 2023 года компанию признали банкротом. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 9 млн рублей.