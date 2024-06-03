ГК «Эфко» приобрела две компании в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Группа компаний «ЭФКО» стала владельцем двух предприятий в Белгородской области.
Дочерними компаниями АО «ЭФКО Продукты питания» стали ООО «Сояагро» и ООО «ТЭК „Трансавто"» в городе Алексеевка Белгородской области.
«Сояагро» занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. А «ТЭК „Трансавто“» — грузовыми перевозками.
Напомним, что в феврале 2024 года «Эфко» продало завод молочной продукции в Алексеевке. ГК «Эфко» заявило о прекращении производства молочной продукции в ноябре 2023 года.