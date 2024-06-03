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ГК «Эфко» приобрела две компании в Белгородской области

ГК «Эфко» приобрела две компании в Белгородской области

3 июня 2024, 14:57
Фото: 1MI
Группа компаний «Эфко», занимающееся продуктами питания, стало владельцем двух производств в городе Алексеевка Белгородской области. Дочерними компаниями АО «ЭФКО Продукты питания» стали производитель зерновых культур и перевозчик. Подробности — в материале Бел.Ру.

Группа компаний «ЭФКО» стала владельцем двух предприятий в Белгородской области.

Дочерними компаниями АО «ЭФКО Продукты питания» стали ООО «Сояагро» и ООО «ТЭК „Трансавто"» в городе Алексеевка Белгородской области.

«Сояагро» занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. А «ТЭК „Трансавто“» — грузовыми перевозками.

Напомним, что в феврале 2024 года «Эфко» продало завод молочной продукции в Алексеевке. ГК «Эфко» заявило о прекращении производства молочной продукции в ноябре 2023 года.

«Эфко» продало свой белгородский завод по производству молочной продукции
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Алексеевка#Бизнес#Новости Белгорода#Эксклюзив#Зерновые культуры#Молочная продукция#Перевозчик#Белгородский бизнес#ГК Эфко
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