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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Завод «Эфко» получил предписание за нарушение природоохранного законодательства

Белгородскую компанию «Эфко» поймали на природоохранных нарушениях

28 февраля 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney

Завод «Эфко» получил предписание за нарушение природоохранного законодательства

Проверку в компании «Эфко Пищевые Ингредиенты» провёл Росприроднадзор. Оказалось, что на заводе нарушили порядок разработки экологической документации и неправильно учитывали отходы.

Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора с 5 по 16 февраля проводило проверку ООО «Эфко Пищевые Ингредиенты». Предприятие занимается производством маргариновой продукции.

По итогам проверки выявлено девять нарушений природоохранного законодательства. В том числе нарушены требования по обеспечению снижения выбросов загрязняющих веществ, допущены нарушения при ведении учёта отходов, паспортизации отходов I–V класса опасности и при разработке экологической документации.

В отношении юрлица и ответственного должностного лица заведены административные дела. Также компании выдали предписание об устранении нарушений. Исполнение документа контролирует Росприроднадзор.

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#Белгородская область#Экономика#Нарушения#Эфко#Белгород#Алина Харина#Росприроднадзор#ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»
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