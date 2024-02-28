Белгородскую компанию «Эфко» поймали на природоохранных нарушениях

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора с 5 по 16 февраля проводило проверку ООО «Эфко Пищевые Ингредиенты». Предприятие занимается производством маргариновой продукции.
По итогам проверки выявлено девять нарушений природоохранного законодательства. В том числе нарушены требования по обеспечению снижения выбросов загрязняющих веществ, допущены нарушения при ведении учёта отходов, паспортизации отходов I–V класса опасности и при разработке экологической документации.
В отношении юрлица и ответственного должностного лица заведены административные дела. Также компании выдали предписание об устранении нарушений. Исполнение документа контролирует Росприроднадзор.