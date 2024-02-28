Белгородскую компанию «Эфко» поймали на природоохранных нарушениях

По итогам проверки выявлено девять нарушений природоохранного законодательства. В том числе нарушены требования по обеспечению снижения выбросов загрязняющих веществ, допущены нарушения при ведении учёта отходов, паспортизации отходов I–V класса опасности и при разработке экологической документации.