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Published Сегодня, 12:36

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Йогурты

«Эфко» приняло «болезненное» решение по производству йогуртов

21 ноября 2023, 12:36
Фото: 1MI
Йогурты

«Эфко» в Белгородской области закрывает производство йогуртов

Йогурты производили на заводе в Белгородской области. Сообщается, что решение о закрытии производства молочных продуктов совет директоров компании принял единогласно.

«Эфко» закрывает производство йогуртов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании 21 ноября. Это решение «Эфко» называет «болезненным».

Два года назад, реализуя новую стратегию развития, мы продали собственное молочное производство, компанию «Зелёная долина». Но пошли на компромисс и оставили йогуртное направление.
из заявления компании

Решение о закрытии производства йогурта совет директоров принял единогласно. В целом же отечественный рынок продукта «Эфко» называет «зрелым и насыщенным».

В заявлении компании указано, что мощности по производству йогуртов переориентируют под растительные альтернативы на экспорт. Компания продолжит развивать переработку масличных культур, работать с растительными жирами и белками и т. д.

Молочные продукты «Эфко» производились на заводе в Алексеевке Белгородской области. Компания выпускала молочные йогурты под брендами «Слобода», Liberty, Epos. В линейке также есть растительный йогурт Hi!

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#Белгородская область#Экономика#Алексеевка#Эфко#Инна Рогова#Белгород#Йогурт#Закрытие производства
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