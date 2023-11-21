«Эфко» приняло «болезненное» решение по производству йогуртов

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
«Эфко» закрывает производство йогуртов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании 21 ноября. Это решение «Эфко» называет «болезненным».
Два года назад, реализуя новую стратегию развития, мы продали собственное молочное производство, компанию «Зелёная долина». Но пошли на компромисс и оставили йогуртное направление.
из заявления компании
Решение о закрытии производства йогурта совет директоров принял единогласно. В целом же отечественный рынок продукта «Эфко» называет «зрелым и насыщенным».
В заявлении компании указано, что мощности по производству йогуртов переориентируют под растительные альтернативы на экспорт. Компания продолжит развивать переработку масличных культур, работать с растительными жирами и белками и т. д.
Молочные продукты «Эфко» производились на заводе в Алексеевке Белгородской области. Компания выпускала молочные йогурты под брендами «Слобода», Liberty, Epos. В линейке также есть растительный йогурт Hi!