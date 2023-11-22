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ЭФКО требует прекратить право использования регзнака Hi-Milky корейской компании

Молоко соевое, суд настоящий: ЭФКО просит отменить охрану корейского товарного знака

22 ноября 2023, 06:47
Фото: Bel.ru

ЭФКО требует прекратить право использования регзнака Hi-Milky корейской компании

Алексеевское ООО «ЭФКО-Каскад» обратилось с иском в суд по иностранным правам к иностранному лицу Dong Suh Foods Corporation из Кореи. В заявлении ЭФКО просит досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков Hi-Milky: дело в том, что компания производит молоко с похожим названием Hi-Milk.
Сюжет
Суд

Зарегистрированное в Алексеевке ООО «ЭФКО-Каскад» обратилось в суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков № 413359 (Hi — Milky) и № 623061(Hi-Milky). Сейчас эти наименования принадлежат Донг Со Фудс Корпорейшн из Южной Кореи.

Мотивировали иск в ЭФКО тем, что данные товарные знаки якобы не используются. Суд же, изучив исковое заявление, обнаружил основания для оставления его без движения.

Речь идёт о непредставлении доказательств, подтверждающих юридический статус иностранного лица и его право на осуществление предпринимательской деятельности. Иными словами, к иску не была приложена выписка из торгового реестра на ответчика.

ЭФКО предложили устранить мешающие движению дела обстоятельства и передать суду необходимые документы. Пока же иск оставлен без движения до 27 декабря этого года.

Сегодня, 21 ноября, также стало известно о «болезненном решении» ЭФКО: компания закрывает производство йогуртов. Компания продолжит развивать переработку масличных культур, работать с растительными жирами и белками и так далее.

«Эфко» приняло «болезненное» решение по производству йогуртов
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