Молоко соевое, суд настоящий: ЭФКО просит отменить охрану корейского товарного знака

ЭФКО требует прекратить право использования регзнака Hi-Milky корейской компании

Алексеевское ООО «ЭФКО-Каскад» обратилось с иском в суд по иностранным правам к иностранному лицу Dong Suh Foods Corporation из Кореи. В заявлении ЭФКО просит досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков Hi-Milky: дело в том, что компания производит молоко с похожим названием Hi-Milk.

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