Руководитель белгородской фирмы украл более 9 млн во время капремонта больницы

Свердловский районный суд Белгорода признал руководителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.