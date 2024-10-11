Руководитель белгородской фирмы украл более 9 млн во время капремонта больницы

Posted 11 октября, 10:03
Published 11 октября, 10:03
Modified 11 октября, 10:03
Updated 11 октября, 10:03
В Белгородской области руководителя коммерческой организации осудили за хищение бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт инфекционного корпуса Чернянской центральной районной больницы.
Сумма ущерба составила более 9 миллионов рублей. Преступление пресечено сотрудниками управления ФСБ России по Белгородской области.
Свердловский районный суд Белгорода признал руководителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.