bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 10:03

Published 11 октября, 10:03

Modified 11 октября, 10:03

Updated 11 октября, 10:03

В Белгородской области нашли причастного к мошенничеству при капремонте больницы

Руководитель белгородской фирмы украл более 9 млн во время капремонта больницы

11 октября 2024, 10:03
Фото: 1MI
В Белгородской области нашли причастного к мошенничеству при капремонте больницы
Сюжет
Мошенничество
Сотрудники управления ФСБ России по Белгородской области выявили хищение руководителем коммерческой организации бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт инфекционного корпуса Чернянской центральной районной больницы. Он украл более 9 млн рублей. Теперь белгородцу придётся ответить в суде.

В Белгородской области руководителя коммерческой организации осудили за хищение бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт инфекционного корпуса Чернянской центральной районной больницы.

Сумма ущерба составила более 9 миллионов рублей. Преступление пресечено сотрудниками управления ФСБ России по Белгородской области.

Свердловский районный суд Белгорода признал руководителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Экс-главу отдела белгородской ФНС обвинили в получении взятки и разглашении тайны
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородской волонтёрке Надин Гейслер вновь продлили нахождение в СИЗОЛишилась накоплений и квартиры: мошенники украли у пожилой белгородки 9 миллионовСогласиться поменять счётчик и сразу остаться без денег: новая схема мошенничества
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Кража#Капремонт#ФСБ#Преступления#Хищение#Белгород#Чернянская црб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика