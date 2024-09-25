Белгородской волонтёрке Надин Гейслер вновь продлили нахождение в СИЗО

Posted 25 сентября, 15:10
Published 25 сентября, 15:10
Modified 25 сентября, 15:10
Updated 25 сентября, 15:10
Белгородской волонтёрке Надежде Россинской, более известной как Надин Гейслер, продлили нахождение в СИЗО в третий раз. Теперь она пробудет под арестом до 30 ноября 2024 года.
Сделать это решили, потому что сторона обвинения не успела провести часть экспертиз, а именно две лингвистических и четыре фонографических.
Россинскую задержали в феврале 2024 года. Девушку подозревали в публичных призывах к деятельности против безопасности государства.
Её обвиняют в совершении «тяжкого и особо тяжкого преступлений», каких именно — следователь не уточнил. До этого ей вменяли спонсирование ВСУ и совершение террористической деятельности.