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Posted 25 сентября, 15:10

Published 25 сентября, 15:10

Modified 25 сентября, 15:10

Updated 25 сентября, 15:10

Надин Гейслер (Надежда Россинская)

Белгородской волонтёрке Надин Гейслер вновь продлили нахождение в СИЗО

25 сентября 2024, 15:10
Фото: «Фонарь»
Надин Гейслер (Надежда Россинская)
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Новости Белгорода
Белгородку Надежду Россинскую, которая занималась помощью украинским беженцам, вновь оставили под арестом. Причиной такого решения назвали необходимость проведения дополнительных экспертиз. Теперь девушка пробудет в СИЗО как минимум до конца ноября, сообщает «Фонарь».

Белгородской волонтёрке Надежде Россинской, более известной как Надин Гейслер, продлили нахождение в СИЗО в третий раз. Теперь она пробудет под арестом до 30 ноября 2024 года.

Сделать это решили, потому что сторона обвинения не успела провести часть экспертиз, а именно две лингвистических и четыре фонографических.

Россинскую задержали в феврале 2024 года. Девушку подозревали в публичных призывах к деятельности против безопасности государства.

Её обвиняют в совершении «тяжкого и особо тяжкого преступлений», каких именно — следователь не уточнил. До этого ей вменяли спонсирование ВСУ и совершение террористической деятельности.

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