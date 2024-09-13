Согласиться поменять счётчик и сразу остаться без денег: новая схема мошенничества

Posted 13 сентября, 09:47
Published 13 сентября, 09:47
Modified 13 сентября, 10:15
Updated 13 сентября, 10:15
Белгородцам звонят неизвестные и предлагают со скидкой заменить электросчётчики. Тем, кто соглашается, предлагают установить на телефон специальное приложение — якобы от энергетической компании. Затем жертв просят сообщить номер паспорта, СНИЛС, ИНН или же код из приложения. Передавшие информацию затем остаются без денег.
С карты одной семейной пары из Белгорода удалённо списали 750 тысяч рублей. Второй белгородец лишился 185 тысяч рублей. Пенсионер из Белгородского района по той же схеме потерял 645 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела за кражу, совершённую с банковского счёта. По соответствующей статье (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) грозит наказание вплоть до шести лет тюрьмы.
В полиции напоминают, что энергетики никогда не просят сообщать персональные данные, банковские реквизиты по телефону. Если нужно уточнить информацию, следует позвонить в энергетическую или управляющую компанию, а не сообщать лишние данные незнакомцам.