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Posted 13 сентября, 09:47

Published 13 сентября, 09:47

Modified 13 сентября, 10:15

Updated 13 сентября, 10:15

Мошенники предлагают заменить электросчётчики со скидкой, а затем удалённо крадут деньги с карты

Согласиться поменять счётчик и сразу остаться без денег: новая схема мошенничества

13 сентября 2024, 09:47
Фото: 1MI
Мошенники предлагают заменить электросчётчики со скидкой, а затем удалённо крадут деньги с карты

Аферисты предлагают белгородцам заменить счётчики и удалённо крадут у них деньги

Сюжет
Мошенничество
Неизвестные звонят жителям региона и предлагают на льготных условиях поменять электросчётчики. За два дня зарегистрировано три таких обмана, пострадавшие лишились крупных сумм. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

Белгородцам звонят неизвестные и предлагают со скидкой заменить электросчётчики. Тем, кто соглашается, предлагают установить на телефон специальное приложение — якобы от энергетической компании. Затем жертв просят сообщить номер паспорта, СНИЛС, ИНН или же код из приложения. Передавшие информацию затем остаются без денег.

С карты одной семейной пары из Белгорода удалённо списали 750 тысяч рублей. Второй белгородец лишился 185 тысяч рублей. Пенсионер из Белгородского района по той же схеме потерял 645 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела за кражу, совершённую с банковского счёта. По соответствующей статье (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) грозит наказание вплоть до шести лет тюрьмы.

В полиции напоминают, что энергетики никогда не просят сообщать персональные данные, банковские реквизиты по телефону. Если нужно уточнить информацию, следует позвонить в энергетическую или управляющую компанию, а не сообщать лишние данные незнакомцам.

Белгородэнерго предупреждает о новой схеме обмана с установкой и заменой счетчиков
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