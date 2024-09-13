Согласиться поменять счётчик и сразу остаться без денег: новая схема мошенничества

Белгородцам звонят неизвестные и предлагают со скидкой заменить электросчётчики. Тем, кто соглашается, предлагают установить на телефон специальное приложение — якобы от энергетической компании. Затем жертв просят сообщить номер паспорта, СНИЛС, ИНН или же код из приложения. Передавшие информацию затем остаются без денег.