Белгородец сам подключил газ в обход счётчика и теперь заплатит ещё 155 тысяч к долгу

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Губкине газовики пресекли самовольное подключение к сети газоснабжения. Жителю города отключили природный газ из-за неуплаты долга. Но тот не растерялся и решил самостоятельно подключить ресурс в обход приборов учёта.
Чтобы не допустить аварии и пресечь незаконное потребление специалисты «Газпром межрегионгаз Белгород» и «Газпром газораспределение Белгород» приостановили подачу газа нарушителю.
Белгородцу доначислили ещё 155,5 тысячи рублей за незаконное подключение. Данные об инциденте направили в полицию для привлечения нарушителя к ответственности.
Газовики обращают внимание, что такое самовольное подключение может спровоцировать несчастные случаи. Для безопасности потребителей газораспределительные компании уделяют большое внимание выявлению таких случаев.