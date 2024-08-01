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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Белгородец сам подключил газ в обход счётчика и теперь заплатит ещё 155 тысяч к долгу

Белгородец сам подключил газ в обход счётчика и теперь заплатит ещё 155 тысяч к долгу

1 августа 2024, 07:19
Фото: «Газпром межрегионгаз Белгород»
В Губкине должник по коммунальным услугам после отключения в его доме газа решил провести его самостоятельно в обход счётчика. Ему доначислили больше 150 тысяч к уже существующему долгу.
Сюжет
Авария

В Губкине газовики пресекли самовольное подключение к сети газоснабжения. Жителю города отключили природный газ из-за неуплаты долга. Но тот не растерялся и решил самостоятельно подключить ресурс в обход приборов учёта.

Чтобы не допустить аварии и пресечь незаконное потребление специалисты «Газпром межрегионгаз Белгород» и «Газпром газораспределение Белгород» приостановили подачу газа нарушителю.

Белгородцу доначислили ещё 155,5 тысячи рублей за незаконное подключение. Данные об инциденте направили в полицию для привлечения нарушителя к ответственности.

Газовики обращают внимание, что такое самовольное подключение может спровоцировать несчастные случаи. Для безопасности потребителей газораспределительные компании уделяют большое внимание выявлению таких случаев.

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