Белгородэнерго предупреждает о новой схеме обмана с установкой и заменой счетчиков

Posted 13 сентября, 08:50
Published 13 сентября, 08:50
Modified 13 сентября, 09:39
Updated 13 сентября, 09:39
Для этого мошенники пытаются заполучить код доступа к личному кабинету на Портале «Госуслуги» из направленного потребителю СМС-сообщения, требуют сообщить им личную информацию, персональные данные, пароли или оплатить данную услугу.
Обращаем ваше внимание, что работники группы компаний «Россети» никогда не требуют предоставления кодов из СМС-сообщений, не запрашивают по телефону персональные данные и пароли потребителей.
Интеллектуальные системы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
Уточнить информацию, а также сообщить о возможных незаконных действиях можно по телефону «Горячей линии энергетиков „Светлая линия 220“: 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно).
Будьте бдительны, никому не сообщайте свои персональные данные и перепроверяйте вызвавшую подозрение информацию.