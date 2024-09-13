bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 08:50

Published 13 сентября, 08:50

Modified 13 сентября, 09:39

Updated 13 сентября, 09:39

Белгородэнерго предупреждает о новой схеме обмана с установкой и заменой счетчиков

Белгородэнерго предупреждает о новой схеме обмана с установкой и заменой счетчиков

13 сентября 2024, 08:50
Фото: 1MI
Злоумышленники звонят жителям региона под видом энергетиков и пытаются убедить установить или заменить прибор учета электроэнергии.

Для этого мошенники пытаются заполучить код доступа к личному кабинету на Портале «Госуслуги» из направленного потребителю СМС-сообщения, требуют сообщить им личную информацию, персональные данные, пароли или оплатить данную услугу.

Обращаем ваше внимание, что работники группы компаний «Россети» никогда не требуют предоставления кодов из СМС-сообщений, не запрашивают по телефону персональные данные и пароли потребителей.

Фото: Белгородэнерго .

Интеллектуальные системы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Уточнить информацию, а также сообщить о возможных незаконных действиях можно по телефону «Горячей линии энергетиков „Светлая линия 220“: 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно).

Будьте бдительны, никому не сообщайте свои персональные данные и перепроверяйте вызвавшую подозрение информацию.

Президент России наградил сотрудников «Россети Центр» государственными наградами
Узнать подробнее
Читайте также:
В «Россети Центр» подводят итоги по производству металлоконструкций за первые полгодаЭнергетики «Россети Центр» подключили к сетям новые объекты в четырёх областяхВ филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовал сезон студотрядов
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Популярное