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В «Россети Центр» подводят итоги по производству металлоконструкций за первые полгода

В «Россети Центр» подводят итоги по производству металлоконструкций за первые полгода

31 июля 2024, 11:47
Фото: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».
В цехах на базе филиалов выпускается широкий ассортимент изделий: траверсы, крепежные хомуты для опор, накладки, кронштейны, проводники заземления и многое другое, необходимое для эксплуатации энергообъектов, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Так, энергетики филиала «Белгородэнерго» в первом полугодии собственными силами изготовили более 3,5 тысяч единиц металлоконструкций для обеспечения текущей деятельности и нужд районов электрических сетей.

Помимо изготовления металлоконструкций, энергетики самостоятельно осуществляют текущий и капитальный ремонт силовых трансформаторов мощностью от 25 до 1600 кВА. В первом полугодии отремонтировано 120 трансформаторов, установленных в подстанциях 6-10 кВ на всей территории области.

Производство металлоконструкций и ремонт трансформаторов позволяет энергетикам снижать затраты на выполнение ремонтной программы и обеспечивать районы электрических сетей необходимыми материалами в максимально сжатые сроки.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».

Фото: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».
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#Алёна Мальцева#Белгородэнерго#Производство#Энергетика#Электрические сети#Металлоконструкции#Россети Центр
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