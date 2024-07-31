В «Россети Центр» подводят итоги по производству металлоконструкций за первые полгода

В цехах на базе филиалов выпускается широкий ассортимент изделий: траверсы, крепежные хомуты для опор, накладки, кронштейны, проводники заземления и многое другое, необходимое для эксплуатации энергообъектов, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».