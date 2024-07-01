bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В «Россети Центр» прошёл Штаб по обеспечению электроснабжения приграничных территорий

В «Россети Центр» прошёл Штаб по обеспечению электроснабжения приграничных территорий

1 июля 2024, 09:22
Фото: телеграм-канал «Информбюро»
Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел расширенное заседание оперативного Штаба по вопросам потребления установленных мощностей в условиях их возможного превышения.

В заседании Штаба очно принял участие врио Губернатора Курской области Алексей Смирнов, в студиях филиалов — профильные руководители региональных органов власти, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Энергетики оперативно обеспечивают оптимальные схемы электроснабжения в текущих условиях. Все социально значимые объекты получают электроэнергию штатно. Ведется постоянный информационный обмен с потребителями и средствами массовой информации.

Глава энергокомпании подчеркнул, что оперативная обстановка в электросетевом комплексе приграничья находится на особом контроле, повышенное внимание уделяется стабильной работе систем оповещения жителей.

«Энергетики приграничья уже не раз сталкивались с ситуациями, требующими оперативных, профессиональных и взвешенных решений. Наши действия сейчас направлены на реализацию мер по скорейшему восстановлению энергоснабжения жителей и обеспечению устойчивой работы электросетевого комплекса в условиях повышенных нагрузок. Имеющийся опыт, а также разработанный четкий план действий позволят выполнять необходимые работы в максимально сжатые сроки», — сказал Игорь Маковский.
Фото: телеграм-канал «Информбюро»
Читайте также:
Филиалы Россети Центр подключили к электросетям новые предприятия и жилой микрорайонВ Белгородэнерго наградили победителей 1-го этапа Всероссийской олимпиады «Россети»Белгородские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады группы «Россети»
#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Курская область#Губернатор#Энергетики#Энергоснабжение#Штаб#Электроснабжение#Игорь Маковский#Россети Центр#Устойчивая работа#Системы оповещения#Приграничные территории
Подпишитесь
«У нас дети гибнут»: в белгородском приграничье усилят работу по вывозу детей
Сегодня, 10:35
Суицид? СК не нашёл криминала в смерти высокопоставленного полицейского в Белгороде
Сегодня, 10:21
Стало известно, как много белгородцев проживает за чертой бедности
Сегодня, 08:01
«Теперь и в воскресенье пробки»: белгородцы недовольны переменами на въезде в город
Сегодня, 09:19
Гладков назвал время, когда всем белгородцам вернут свет и воду
Сегодня, 09:49