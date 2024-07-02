bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовал сезон студотрядов

В филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовал сезон студотрядов

2 июля 2024, 14:30
Фото: Белгородэнерго
Энергетики ведут профориентационную работу начиная со школьной скамьи: движение студенческих отрядов является одним из форматов данного направления.

В этом году к команде «Россети Центр» присоединилось рекордное число студентов: 534 человека из 70 учебных заведений страны. Перед выполнением основных трудовых обязанностей они пройдут ускоренный курс обучения, инструктажи по охране труда, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

На объектах филиала Белгородэнерго в течение 1,5 месяцев будут трудиться 15 студентов БГТУ им. Шухова, Белгородского и Новооскольского индустриальных колледжей. Ребята получат практические навыки работы в сетях и смогут помочь энергетикам Валуйского, Ракитянского, Новооскольского, Яковлевского РЭС, Белгородских и Старооскольских электрических сетей готовить сетевой комплекс к зимним нагрузкам.

Фото: Белгородэнерго

Впереди у студентов работа бок о бок с грамотными наставниками, возможность получить колоссальный опыт в отрасли, а также найти новых друзей и стать частью большой сплоченной энергетической семьи.

По итогам трудового сезона будут выбраны лучшие студенческие отряды среди филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Они будут представлять организацию на Всероссийском слете группы компаний «Россети».

Источник: телеграм-канала ПАО «Россети Центр» «Информбюро».

Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородэнерго восстанавливает электроснабжение потребителей, нарушенное стихией«Белгородэнерго» готов к работе в неблагоприятных погодных условияхВ «Белгородэнерго» работает чат-бот для передачи показаний электросчетчиков
#Кристина Семенчук#Охрана труда#Энергетика#Обучение#Электрические сети#Студенческие отряды#Профориентация#Белгород#Россети#Друзья
Подпишитесь
Опять криз: заседание по делу Полежаева вновь перенесли в Белгороде
Сегодня, 12:16
Чиновники под Белгородом заплатили подрядчику за благоустройство, которого не было
Сегодня, 10:02
«Дом защитника Оте­чества»: Савченко предложил модель спасения России от «вымирания»
Сегодня, 15:21
СК не стал возбуждать уголовное дело после смерти белгородского волонтёра в СИЗО
Сегодня, 13:09
Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в Белгородской области увеличилось
Сегодня, 10:48