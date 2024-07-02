В филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовал сезон студотрядов

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В этом году к команде «Россети Центр» присоединилось рекордное число студентов: 534 человека из 70 учебных заведений страны. Перед выполнением основных трудовых обязанностей они пройдут ускоренный курс обучения, инструктажи по охране труда, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».
На объектах филиала Белгородэнерго в течение 1,5 месяцев будут трудиться 15 студентов БГТУ им. Шухова, Белгородского и Новооскольского индустриальных колледжей. Ребята получат практические навыки работы в сетях и смогут помочь энергетикам Валуйского, Ракитянского, Новооскольского, Яковлевского РЭС, Белгородских и Старооскольских электрических сетей готовить сетевой комплекс к зимним нагрузкам.
Впереди у студентов работа бок о бок с грамотными наставниками, возможность получить колоссальный опыт в отрасли, а также найти новых друзей и стать частью большой сплоченной энергетической семьи.
По итогам трудового сезона будут выбраны лучшие студенческие отряды среди филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Они будут представлять организацию на Всероссийском слете группы компаний «Россети».
Источник: телеграм-канала ПАО «Россети Центр» «Информбюро».