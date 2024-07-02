В филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовал сезон студотрядов

На объектах филиала Белгородэнерго в течение 1,5 месяцев будут трудиться 15 студентов БГТУ им. Шухова, Белгородского и Новооскольского индустриальных колледжей. Ребята получат практические навыки работы в сетях и смогут помочь энергетикам Валуйского, Ракитянского, Новооскольского, Яковлевского РЭС, Белгородских и Старооскольских электрических сетей готовить сетевой комплекс к зимним нагрузкам.