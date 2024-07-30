Как белгородцам воспользоваться отсрочкой по поверке счётчиков?

Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» подтвердил, что отсрочкой могут воспользоваться жители Белгорода, Белгородского, Краснояружского и Борисовского районов, а также Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. В Волоконовском районе сроки продлят только для жителей сёл Тишанка, Борисовка, Новое, Коновалово и хуторов Старый, Плотвянка и Екатериновка.