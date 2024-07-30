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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

Счётчик газа

Как белгородцам воспользоваться отсрочкой по поверке счётчиков?

30 июля 2024, 07:20
Фото: 1MI
Счётчик газа

До 1 сентября в восьми белгородских муниципалитетах отложили поверку счётчиков

Белгородцы спросили у губернатора, как им воспользоваться отсрочкой поверки счётчиков, которую оперативный штаб учредил в восьми муниципалитетах региона из-за сложной оперативной обстановки. Гладков объяснил, как надо поступить.
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ЖКХ

Жители районов Белгородской области, попавшие под решение оперативного штаба о переносе сроков поверки счётчиков, поинтересовались, как им воспользоваться этой отсрочкой.

Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» подтвердил, что отсрочкой могут воспользоваться жители Белгорода, Белгородского, Краснояружского и Борисовского районов, а также Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. В Волоконовском районе сроки продлят только для жителей сёл Тишанка, Борисовка, Новое, Коновалово и хуторов Старый, Плотвянка и Екатериновка.

Чтобы воспользоваться отсрочкой, не нужно предпринимать не нужно.

«Если вы имеете постоянную прописку, в вашей собственности находится дом и вам не по плану нужно провести проверку, то вы её не проводите, ссылаясь на решение оперативного штаба. До соответствующих организаций, до газовиков, данная информация доведена и претензий к вам не будет», — пояснил глава региона.

В случае возникновения претензий губернатор просит обращаться либо к нему лично, либо к министру жилищно-коммунального хозяйства Алексею Ботвиньеву.

Гладков добавил, что после 1 сентября ситуацию будут рассматривать конкретно по району. Если оперативная обстановка не улучшится, то сроки поверки перенесут вновь.

Напомним, что об отсрочке поверки в восьми населённых муниципалитетах счётчиков до осени стало известно в начале июля.

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