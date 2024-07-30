Как белгородцам воспользоваться отсрочкой по поверке счётчиков?

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Жители районов Белгородской области, попавшие под решение оперативного штаба о переносе сроков поверки счётчиков, поинтересовались, как им воспользоваться этой отсрочкой.
Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» подтвердил, что отсрочкой могут воспользоваться жители Белгорода, Белгородского, Краснояружского и Борисовского районов, а также Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. В Волоконовском районе сроки продлят только для жителей сёл Тишанка, Борисовка, Новое, Коновалово и хуторов Старый, Плотвянка и Екатериновка.
Чтобы воспользоваться отсрочкой, не нужно предпринимать не нужно.
«Если вы имеете постоянную прописку, в вашей собственности находится дом и вам не по плану нужно провести проверку, то вы её не проводите, ссылаясь на решение оперативного штаба. До соответствующих организаций, до газовиков, данная информация доведена и претензий к вам не будет», — пояснил глава региона.
В случае возникновения претензий губернатор просит обращаться либо к нему лично, либо к министру жилищно-коммунального хозяйства Алексею Ботвиньеву.
Гладков добавил, что после 1 сентября ситуацию будут рассматривать конкретно по району. Если оперативная обстановка не улучшится, то сроки поверки перенесут вновь.
Напомним, что об отсрочке поверки в восьми населённых муниципалитетах счётчиков до осени стало известно в начале июля.