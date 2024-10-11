Остались без музыки: с набережной Белгорода убрали рояль

Posted 11 октября, 08:18
Published 11 октября, 08:18
Modified 11 октября, 08:20
Updated 11 октября, 08:20
В Белгороде с набережной Везёлки убрали рояль. Его демонтировали и перевезли в тёплое помещение на улице Садовой, где тот проведёт всю зиму.
Сделать это именно сегодня, 11 октября, решили потому, что с завтрашнего дня, по прогнозу синоптиков, начинаются дождливые и холодные дни. Влага же и сырость могут оказать негативное влияние на состояние рояля.
В мэрии напомнили, что в этом году рояль простоял на набережной пять месяцев. После прошлогодней зимовки инструмент вернули на набережную в конце апреля.