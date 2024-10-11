Остались без музыки: с набережной Белгорода убрали рояль

Белгородский рояль отправили на зимовку

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Любимый многими белгородцами рояль забрали с набережной в центре города. На холодные времена года его поместят в тёплое помещение, а после наступления тёплых дней в 2025 году снова вернут на прежнее место. Подробности рассказали в мэрии Белгорода.