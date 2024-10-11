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Posted 11 октября, 08:18

Published 11 октября, 08:18

Modified 11 октября, 08:20

Updated 11 октября, 08:20

Рояль увозят с набережной

Остались без музыки: с набережной Белгорода убрали рояль

11 октября 2024, 08:18
Фото: мэрия Белгорода
Рояль увозят с набережной

Белгородский рояль отправили на зимовку

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Новости Белгорода
Любимый многими белгородцами рояль забрали с набережной в центре города. На холодные времена года его поместят в тёплое помещение, а после наступления тёплых дней в 2025 году снова вернут на прежнее место. Подробности рассказали в мэрии Белгорода.

В Белгороде с набережной Везёлки убрали рояль. Его демонтировали и перевезли в тёплое помещение на улице Садовой, где тот проведёт всю зиму.

Сделать это именно сегодня, 11 октября, решили потому, что с завтрашнего дня, по прогнозу синоптиков, начинаются дождливые и холодные дни. Влага же и сырость могут оказать негативное влияние на состояние рояля.

В мэрии напомнили, что в этом году рояль простоял на набережной пять месяцев. После прошлогодней зимовки инструмент вернули на набережную в конце апреля.

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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Рояль#Набережная Везёлки
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