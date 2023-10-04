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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

С набережной Везёлки в Белгороде убирают рояль

Убрали не только экран: набережную в Белгороде продолжают готовить к зиме

4 октября 2023, 09:59
Фото: мэрия Белгорода
С набережной Везёлки в Белгороде убирают рояль

Рояль убрали с набережной Везёлки в Белгороде

Музыкальный инструмент стоял на набережной пять месяцев. Его перевезут в культурный центр «Октябрь». Убрать рояль решили из-за меняющейся погоды.

Рояль решили убрать с набережной Везёлки. Он пока переедет в культурный центр «Октябрь». На набережной музыкальный инструмент стоял пять месяцев. Сыграть на нём мог любой желающий. Вернётся рояль уже в следующем сезоне.

О том, что рояль в центре Белгорода останется на месте до начала октября, стало известно в конце сентября. За летний сезон на инструменте сыграли порядка 12 тыс. человек. На рояле, в частности, сыграли пианистка Валентина Лисица, солистка белгородской филармонии Ирина Соколова, преподаватели детских музыкальных школ, а также сами белгородцы.

В июне горожанка жаловалась губернатору на плохое состояние рояля на набережной Везёлки. Как оказалось, на музыкальном инструменте сломали крышку и педали. Вячеслав Гладков пообещал, что инструмент отремонтируют.

Напомним, рояль поставили на набережной 12 мая.

С набережной Везёлки в Белгороде убирают рояль
Видео: мэрия Белгорода
Рояль останется в центре Белгорода до начала октября
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