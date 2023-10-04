Убрали не только экран: набережную в Белгороде продолжают готовить к зиме

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Рояль решили убрать с набережной Везёлки. Он пока переедет в культурный центр «Октябрь». На набережной музыкальный инструмент стоял пять месяцев. Сыграть на нём мог любой желающий. Вернётся рояль уже в следующем сезоне.
О том, что рояль в центре Белгорода останется на месте до начала октября, стало известно в конце сентября. За летний сезон на инструменте сыграли порядка 12 тыс. человек. На рояле, в частности, сыграли пианистка Валентина Лисица, солистка белгородской филармонии Ирина Соколова, преподаватели детских музыкальных школ, а также сами белгородцы.
В июне горожанка жаловалась губернатору на плохое состояние рояля на набережной Везёлки. Как оказалось, на музыкальном инструменте сломали крышку и педали. Вячеслав Гладков пообещал, что инструмент отремонтируют.
Напомним, рояль поставили на набережной 12 мая.