Убрали не только экран: набережную в Белгороде продолжают готовить к зиме

О том, что рояль в центре Белгорода останется на месте до начала октября, стало известно в конце сентября. За летний сезон на инструменте сыграли порядка 12 тыс. человек. На рояле, в частности, сыграли пианистка Валентина Лисица, солистка белгородской филармонии Ирина Соколова, преподаватели детских музыкальных школ, а также сами белгородцы.