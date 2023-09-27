Рояль останется в центре Белгорода до начала октября

За летний сезон на рояле сыграли порядка 12 тысяч гостей: каждые выходные и праздничные дни количество музыкантов на площадке достигало 150 человек. Так, за это время на рояле сыграла пианистка Валентина Лисица, солистка белгородской филармонии Ирина Соколова, преподаватели детских музыкальных школ, а также все желающие белгородцы.