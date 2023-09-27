Рояль останется в центре Белгорода до начала октября

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:20
Рояль останется на набережной в парке Победы до начала октября благодаря установившейся в городе тёплой погоде. По прогнозам синоптиков, первые дожди в регионе не стоит ждать раньше 30 сентября.
За летний сезон на рояле сыграли порядка 12 тысяч гостей: каждые выходные и праздничные дни количество музыкантов на площадке достигало 150 человек. Так, за это время на рояле сыграла пианистка Валентина Лисица, солистка белгородской филармонии Ирина Соколова, преподаватели детских музыкальных школ, а также все желающие белгородцы.
В начале сентября в Белгороде также установили ледяной рояль: он на несколько дней появился в парке Победы в рамках фестиваля «Белгород в цвету».