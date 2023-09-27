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Published Сегодня, 07:18

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Рояль на Везёлке

Рояль останется в центре Белгорода до начала октября

27 сентября 2023, 07:18
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Рояль на Везёлке
Оставить рояль у Везёлки решили из-за тёплой погоды. Об этом сообщили в городской администрации.

Рояль останется на набережной в парке Победы до начала октября благодаря установившейся в городе тёплой погоде. По прогнозам синоптиков, первые дожди в регионе не стоит ждать раньше 30 сентября.

За летний сезон на рояле сыграли порядка 12 тысяч гостей: каждые выходные и праздничные дни количество музыкантов на площадке достигало 150 человек. Так, за это время на рояле сыграла пианистка Валентина Лисица, солистка белгородской филармонии Ирина Соколова, преподаватели детских музыкальных школ, а также все желающие белгородцы.

Напомним, что рояль появился на Везёлке 12 мая, а в 2022 году — 28 апреля. В этом году установку музыкального инструмента отложили из-за затянувшихся холодов и дождей.

В начале сентября в Белгороде также установили ледяной рояль: он на несколько дней появился в парке Победы в рамках фестиваля «Белгород в цвету».

Рояль на Везёлке
Видео: пресс-служба мэрии Белгорода
Вот так вблизи выглядит ледяной рояль
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