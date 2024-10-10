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Posted 10 октября, 13:45

Published 10 октября, 13:45

Modified 11 октября, 07:11

Updated 11 октября, 07:11

Мурал

Созданный с участием сотрудников гигантский мурал украсил Лебединский ГОК

10 октября 2024, 13:45
Фото: УКК АО «Лебединский ГОК»
Мурал
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Новости Белгорода
— Компания «Металлоинвест» создала масштабную художественную роспись на Лебединском горно-обогатительном комбинате

На стене обогатительной фабрики появился мурал «Люди и крылья» площадью более 4 тыс. кв. метров, для создания которого потребовалось свыше тонны краски и 10 дней интенсивной работы.

«Мы запустили арт-проект „Искусство созидания“ с участием ведущих художников, чтобы оживить индустриальные пейзажи, наполнить производство вдохновением и гордостью за труд горняков и металлургов, — отметил генеральный директор Металлоинвеста Олег Крестинин. — Этот мурал — уже третья работа в рамках проекта. Мы начали летом, в День металлурга, украсив ОЭМК и набережную в Старом Осколе, и вскоре продолжим росписями в Губкине и Железногорске».

Основная тема живописного произведения «Люди и крылья» — преемственность поколений. Центральные фигуры — отец и сын, которые открывают сокровище из недр земли, символизирующее брикет ГБЖ и кристалл магнетитовой руды. Лебеди, изображённые на росписи, олицетворяют Лебединское железорудное месторождение и стремление людей к движению и развитию.

«Улучшение условий труда — приоритет Металлоинвеста. Яркие росписи, взгляд художников на наше производство, помогают создавать благоприятную атмосферу, — отметила заместитель директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Важно, что мурал основан на идеях и видении самих сотрудников комбината, что делает его значимым для коллектива. Как настоящее произведение искусства, он помогает нам по-новому взглянуть на привычную реальность».

Над созданием эскиза работала команда бюро «Большое искусство» под руководством Ольги Погасовой. Исследование мнений сотрудников Лебединского ГОКа и истории предприятия легли в основу концепции мурала. Автором произведения выступил Алексей Бархан, петербургский художник с более чем 20-летним опытом работы, а росписью стены занималась арт-группа ZUKCLUB под руководством Сергея Овсейкина.

«Композиция передаёт дух нашего коллектива: гордость за предприятие, стремление к новым высотам и связь поколений, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Мы активно занимаемся благоустройством территории комбината, а в процессе работы над муралом возникла идея создать возле стены обогатительной фабрики небольшой сквер — уютное пространство для отдыха сотрудников».
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