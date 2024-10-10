Созданный с участием сотрудников гигантский мурал украсил Лебединский ГОК

Posted 10 октября, 13:45
Published 10 октября, 13:45
Modified 11 октября, 07:11
Updated 11 октября, 07:11
На стене обогатительной фабрики появился мурал «Люди и крылья» площадью более 4 тыс. кв. метров, для создания которого потребовалось свыше тонны краски и 10 дней интенсивной работы.
«Мы запустили арт-проект „Искусство созидания“ с участием ведущих художников, чтобы оживить индустриальные пейзажи, наполнить производство вдохновением и гордостью за труд горняков и металлургов, — отметил генеральный директор Металлоинвеста Олег Крестинин. — Этот мурал — уже третья работа в рамках проекта. Мы начали летом, в День металлурга, украсив ОЭМК и набережную в Старом Осколе, и вскоре продолжим росписями в Губкине и Железногорске».
Основная тема живописного произведения «Люди и крылья» — преемственность поколений. Центральные фигуры — отец и сын, которые открывают сокровище из недр земли, символизирующее брикет ГБЖ и кристалл магнетитовой руды. Лебеди, изображённые на росписи, олицетворяют Лебединское железорудное месторождение и стремление людей к движению и развитию.
«Улучшение условий труда — приоритет Металлоинвеста. Яркие росписи, взгляд художников на наше производство, помогают создавать благоприятную атмосферу, — отметила заместитель директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Важно, что мурал основан на идеях и видении самих сотрудников комбината, что делает его значимым для коллектива. Как настоящее произведение искусства, он помогает нам по-новому взглянуть на привычную реальность».
Над созданием эскиза работала команда бюро «Большое искусство» под руководством Ольги Погасовой. Исследование мнений сотрудников Лебединского ГОКа и истории предприятия легли в основу концепции мурала. Автором произведения выступил Алексей Бархан, петербургский художник с более чем 20-летним опытом работы, а росписью стены занималась арт-группа ZUKCLUB под руководством Сергея Овсейкина.
«Композиция передаёт дух нашего коллектива: гордость за предприятие, стремление к новым высотам и связь поколений, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Мы активно занимаемся благоустройством территории комбината, а в процессе работы над муралом возникла идея создать возле стены обогатительной фабрики небольшой сквер — уютное пространство для отдыха сотрудников».