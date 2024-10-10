Созданный с участием сотрудников гигантский мурал украсил Лебединский ГОК

Основная тема живописного произведения «Люди и крылья» — преемственность поколений. Центральные фигуры — отец и сын, которые открывают сокровище из недр земли, символизирующее брикет ГБЖ и кристалл магнетитовой руды. Лебеди, изображённые на росписи, олицетворяют Лебединское железорудное месторождение и стремление людей к движению и развитию.