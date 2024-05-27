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Ученые Белгородского государственного университета создадут на ЛГОКе карбоновую ферму

Ученые Белгородского государственного университета создадут на ЛГОКе карбоновую ферму

27 мая 2024, 11:26
Фото: ЛГОК
На территории Лебединского горно-обогатительного комбината Металлоинвеста до конца года высадят более 3 тыс. саженцев тополя Симона.

Специалисты регионального центра мониторинга углеродного баланса Белгородского государственного университета будут использовать эту площадку для отработки высокоэффективных технологий поглощения углекислого газа растениями.

Сегодня в стране создаётся целая сеть карбоновых полигонов. На них разрабатываются методики измерения выбросов и поглощения парниковых газов различными типами экосистем. Для отработки этих методов на практике необходимы большие по площади участки, покрытые лесом и другой растительностью, максимально активно поглощающие углекислый газ ­– карбоновые фермы.

«Возможность для наших учёных и студентов изучать эмиссию и циркуляцию парниковых газов, их поглощение растениями и почвой непосредственно на производственной площадке станет источником ценнейших знаний и опыта, которые мы будем развивать и тиражировать», — отметила ректор БелГУ Евгения Карловская.

Результаты климатических проектов и разработанные коллективом Университета решения в области мониторинга углеродного баланса будут внедряться на производстве.

«Металлоинвест в рамках стратегии декарбонизации непрерывно работает над снижением выбросов при производстве продукции и внедряет передовые природосберегающие технологии, — прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Партнёрство с Университетом — это наш вклад в развитие технологий извлечения углекислого газа из атмосферы, которые в ближайшем будущем позволят достигать углеродной нейтральности. Уверен, что такие исследования станут базой для внедрения подобных практик в отечественной металлургии».

Пилотный проект Министерства науки и высшего образования РФ по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов и ферм был запущен в феврале 2021 года. Каждый такой объект создается в партнёрстве университетов и научных организаций.

Фото: ЛГОК
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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Металлоинвест#Белгородский государственный университет#Металлургия#Пилотный проект
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