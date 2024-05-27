Ученые Белгородского государственного университета создадут на ЛГОКе карбоновую ферму

Сегодня в стране создаётся целая сеть карбоновых полигонов. На них разрабатываются методики измерения выбросов и поглощения парниковых газов различными типами экосистем. Для отработки этих методов на практике необходимы большие по площади участки, покрытые лесом и другой растительностью, максимально активно поглощающие углекислый газ ­– карбоновые фермы.