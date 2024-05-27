Ученые Белгородского государственного университета создадут на ЛГОКе карбоновую ферму

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Специалисты регионального центра мониторинга углеродного баланса Белгородского государственного университета будут использовать эту площадку для отработки высокоэффективных технологий поглощения углекислого газа растениями.
Сегодня в стране создаётся целая сеть карбоновых полигонов. На них разрабатываются методики измерения выбросов и поглощения парниковых газов различными типами экосистем. Для отработки этих методов на практике необходимы большие по площади участки, покрытые лесом и другой растительностью, максимально активно поглощающие углекислый газ – карбоновые фермы.
«Возможность для наших учёных и студентов изучать эмиссию и циркуляцию парниковых газов, их поглощение растениями и почвой непосредственно на производственной площадке станет источником ценнейших знаний и опыта, которые мы будем развивать и тиражировать», — отметила ректор БелГУ Евгения Карловская.
Результаты климатических проектов и разработанные коллективом Университета решения в области мониторинга углеродного баланса будут внедряться на производстве.
«Металлоинвест в рамках стратегии декарбонизации непрерывно работает над снижением выбросов при производстве продукции и внедряет передовые природосберегающие технологии, — прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Партнёрство с Университетом — это наш вклад в развитие технологий извлечения углекислого газа из атмосферы, которые в ближайшем будущем позволят достигать углеродной нейтральности. Уверен, что такие исследования станут базой для внедрения подобных практик в отечественной металлургии».
Пилотный проект Министерства науки и высшего образования РФ по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов и ферм был запущен в феврале 2021 года. Каждый такой объект создается в партнёрстве университетов и научных организаций.