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Металлоинвест модернизирует систему сгущения и оборотного водоснабжения ЛГОКа

Металлоинвест модернизирует систему сгущения и оборотного водоснабжения ЛГОКа

23 июля 2024, 14:37
Фото: Лебединский ГОК
Компания «Металлоинвест» инвестировала более 800 млн рублей в реконструкцию самого большого в России 100-метрового сгустителя на обогатительной фабрике Лебединского ГОКа.

Сгуститель — аппарат для осветления технологической воды, удаления из неё мелких частиц раздробленных руд и сгущения пульпы — сдан в пуско-наладку ко Дню Металлурга — главному профессиональному празднику российских металлургов и горняков.

Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения — важный этап реализации масштабного проекта по строительству нового экологически эффективного хвостохранилища ЛГОКа и снижению воздействия на окружающую среду.

Ранее, в 2023 году, был сдан в эксплуатацию сгуститель диаметром 62 метра. До августа 2026 будут реконструированы семь сгустителей диаметром 50 метров и два сгустителя диаметром 100 метров. Всего на реконструкцию системы сгущения будет направлено более 10 млрд рублей.

«Строительство нового хвостохранилища — это, в первую очередь, масштабный экологический проект. Применение передовых технологий позволит уменьшить на 25% удельный расход электроэнергии, в 10 раз сократить выбросы пыли. Наше производство должно быть эффективным и дружелюбным по отношению к природе. И это наша траектория развития на ближайшие десятилетия», — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков.

Всё основное оборудование нового сгустителя — исключительно отечественного производства. Поставщиками основного объёма металлоконструкций и строительных материалов выступили предприятия Белгородской области.

Производительность агрегата после реконструкции увеличится более чем в 2 раза, с 12 до 27 тысяч м3 воды в час. В 3 раза повысится содержание твердого вещества в сгущенном продукте –до 60%. Это обеспечит высокую плотность укладки «хвостов», существенно снизит пыление и повысит объём возвращаемой осветленной воды в технологический процесс на обогатительную фабрику.

Проведена замена всех водо- и энергоснабжающих коммуникаций. Применение современных футерованных трубопроводов полностью исключает разлив пульпы.

Генеральным подрядчиком строительства выступила компания «Рудстрой», входящая в состав Металлоинвеста.

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#Кристина Семенчук#Металлоинвест#Строительство#Технологии#Производство#Реконструкция#Водоснабжение#Энергоснабжение#Белгород#Рудстрой
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