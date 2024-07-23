Металлоинвест модернизирует систему сгущения и оборотного водоснабжения ЛГОКа

«Строительство нового хвостохранилища — это, в первую очередь, масштабный экологический проект. Применение передовых технологий позволит уменьшить на 25% удельный расход электроэнергии, в 10 раз сократить выбросы пыли. Наше производство должно быть эффективным и дружелюбным по отношению к природе. И это наша траектория развития на ближайшие десятилетия», — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков.