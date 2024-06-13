Семь работников Лебединского ГОКа удостоены государственных наград

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» присвоено машинисту экскаватора рудоуправления Виталию Гайдину и горному мастеру дренажной шахты Василию Погребняку.
Вячеслав Щинов, начальник цеха №1 завода горячебрикетированного железа удостоен звания «Заслуженный металлург Российской Федерации».
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены слесарь по ремонту автомобилей управления грузопассажирских перевозок Юрий Барков, электромонтёр энергетического центра Александр Журавлёв, оператор пульта управления фабрики окомкования Ольга Макаревич, машинист конвейера обогатительной фабрики Валентина Михайлова.
Награды вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Торжественная церемония награждения прошла в ДК «Энергомаш» (г. Белгород).
«Столь высокая оценка труда — честь и гордость для всего нашего большого коллектива, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Горняки и металлурги комбината — основа и созидательная сила стабильности и процветания нашего региона. Высокий профессионализм, ответственность, любовь к призванию помогают вам добиваться успеха. И эти награды лучшее признание за ваш безупречный труд».