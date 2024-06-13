bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Лебединский ГОК

Семь работников Лебединского ГОКа удостоены государственных наград

13 июня 2024, 14:32
Фото: пресс-служба УКК АО «Лебединский ГОК»
Лебединский ГОК
Приказом президента РФ Владимира Путина семь сотрудников Лебединского горно-обогатительного комбината Металлоинвеста удостоены государственных наград.

Почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» присвоено машинисту экскаватора рудоуправления Виталию Гайдину и горному мастеру дренажной шахты Василию Погребняку.

Вячеслав Щинов, начальник цеха №1 завода горячебрикетированного железа удостоен звания «Заслуженный металлург Российской Федерации».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены слесарь по ремонту автомобилей управления грузопассажирских перевозок Юрий Барков, электромонтёр энергетического центра Александр Журавлёв, оператор пульта управления фабрики окомкования Ольга Макаревич, машинист конвейера обогатительной фабрики Валентина Михайлова.

Награды вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Торжественная церемония награждения прошла в ДК «Энергомаш» (г. Белгород).

«Столь высокая оценка труда — честь и гордость для всего нашего большого коллектива, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Горняки и металлурги комбината — основа и созидательная сила стабильности и процветания нашего региона. Высокий профессионализм, ответственность, любовь к призванию помогают вам добиваться успеха. И эти награды лучшее признание за ваш безупречный труд».
Читайте также:
Лебединский ГОК отметил четверть века выпуска первого горячебрикетированного железаЛебединский ГОК отметил День ПобедыЛебединский ГОК приобрёл современный земснаряд-амфибию
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Получил взяткой «Порш» и поехал на нём в Крым: рассказ о жизни Полежаева до ареста
Сегодня, 15:23
Корма — в Латвию, молочку — в Израиль, жир — в Польшу: что вывозят из Белгородчины
Сегодня, 12:29
ФСБ нашла распространявшего фейки о ВС РФ белгородца. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Сегодня, 09:51
Двое мирных жителей ранены в результате атаки дрона в белгородском Шебекино
Сегодня, 09:29
В Белгородской области исчезли село и два посёлка
Сегодня, 10:03
Белгородский цыплёнок-бройлер занял последнее место в рейтинге Роскачества
Сегодня, 09:01
"