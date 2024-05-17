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Лебединский ГОК отметил четверть века выпуска первого горячебрикетированного железа

Лебединский ГОК отметил четверть века выпуска первого горячебрикетированного железа

17 мая 2024, 14:24
Фото: Александр Белашов
25 лет триумфа.

Первый пошёл

Освоение передовой мексиканской технологии производства горячебрикетированного железа HYL-3 стало рывком развития «зелёной» отечественной металлургии. Строить и запускать производственный комплекс лебединцам помогали мексиканские коллеги. В какой-то момент участники настолько сработались, что обходились без переводчика. Постепенно ребята освоили технологию, сами писали инструкции и адаптировали процесс к реальным условиям. Методом проб и ошибок приспособили систему под наш суровый климат и добились цели: 5 мая 1999 года с установки вышли первые 20 тонн российских брикетов.

— Это был праздник: смешались гордость, радость, облегчение. Брали брикеты в руки, разглядывали и понимали, что они такие, как и представляли, — рассказывает Эдуард Стёпкин, начальник ЦГБЖ № 2.

25 лет назад Стёпкин работал на первой установке газовщиком в четвёртой смене, во время дежурства которой и «родились» железные «кирпичики». Один из них до сих пор хранит дома как напоминание о трудностях, которые преодолевали при строительстве и запуске цеха, и своей стажировке в далёкой Мексике. Стёпкин шутит, что ему везёт на торжественные события: он участвовал в выпуске тестовых партий продукции на всех трёх установках ГБЖ комбината.

Фото: Александр Белашов

Ради цели

Андрей Конарев и Максим Таратин сегодня трудятся за пультом управления цеха ГБЖ № 1. Они наблюдают за показаниями на мониторах компьютера, при необходимости корректируют параметры, чтобы установка без остановок чеканила брикеты. Коллеги готовы к любым неожиданностям: за спиной — профессиональный опыт в четверть века. Кстати, цифра для Конарева символичная: в таком возрасте он переступил порог Лебединского ГОКа.

— В период строительства установки, наладки и ввода в эксплуатацию я работал полевым газовщиком. Вдоль и поперёк обошёл участки и прощупал оборудование, — вспоминает Андрей Конарев. — Внедрение технологии сопровождалось сложностями, но мы были молоды и полны сил. Выполняли обязанности и понимали, ради чего работаем. Результат заставил себя ждать, но мы к нему пришли.

В течение следующих нескольких лет лебединцы оттачивали детали: опробовали около 80 видов сырья, подбирали режимы. На проектную мощность вышли через два года.

— Уже четверть века работаем и развиваем производство, — рассуждает начальник ЦГБЖ № 1 Вячеслав Щинов. — Начинали с 900 тысяч тонн брикетов в год, а сегодня «выдаём» больше миллиона. И это не предел.

> 61 миллиона тонн горячебрикетированного железа выпустили все три установки завода ГБЖ к юбилейной дате.

25 лет назад Лебединский ГОК стал первым российским предприятием, которое начало выпуск горячебрикетированного железа. С тех пор комбинат вышел в лидеры по производству ГБЖ в Европе.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Лебединский ГОК#Строительство#Производство#Опыт#Горячебрикетированное железо#Металлургия#Белгород#Технология#Цех
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