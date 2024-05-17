Лебединский ГОК отметил четверть века выпуска первого горячебрикетированного железа

25 лет назад Стёпкин работал на первой установке газовщиком в четвёртой смене, во время дежурства которой и «родились» железные «кирпичики». Один из них до сих пор хранит дома как напоминание о трудностях, которые преодолевали при строительстве и запуске цеха, и своей стажировке в далёкой Мексике. Стёпкин шутит, что ему везёт на торжественные события: он участвовал в выпуске тестовых партий продукции на всех трёх установках ГБЖ комбината.