Лебединский ГОК приобрёл современный земснаряд-амфибию

В арсенале «Боцмана М» много навесного оборудования для различных целей. Одно из основных приспособлений — землесос, который может проводить очистку дна на глубине чуть более четырёх метров. С помощью специальной фрезы она перемалывает ил, камыши, мелкие ветки и транспортирует их на берег, на место складирования.