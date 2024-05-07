Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Лебединский ГОК приобрёл современный земснаряд-амфибию

Лебединский ГОК приобрёл современный земснаряд-амфибию

7 мая 2024, 13:59
Фото: Лебединский ГОК
Лебединский горно-обогатительный комбинат, входящий в компанию «Металлоинвест», приобрёл для обслуживания гидротехнических сооружений предприятия многофункциональный вездеход «Боцман М» отечественного производства.

Машина может работать как с суши, так и с водной поверхности и сочетает в себе функции земснаряда, плавающего экскаватора, забивщика столбов и шпунтов, сборщика мусора.

«Плотины, дамбы, прудки-отстойники и другие водные объекты комбината со временем могут заиливаться и зарастать. Новая машина компактная и манёвренная. Она позволяет своевременно очищать и обслуживать сооружения там, где не справятся стандартные тяжеловесные земснаряды», — прокомментировал начальник обогатительной фабрики Лебединского ГОКа Евгений Герасименко.

В арсенале «Боцмана М» много навесного оборудования для различных целей. Одно из основных приспособлений — землесос, который может проводить очистку дна на глубине чуть более четырёх метров. С помощью специальной фрезы она перемалывает ил, камыши, мелкие ветки и транспортирует их на берег, на место складирования.

Также в комплекте — камышерезки, захват для брёвен, ковши. Есть и коллекторные грабли с сеткой для вылова мелкого мусора, водорослей и ряски.

Фото: Лебединский ГОК
Читайте также:
Лебединский ГОК оснащает электровозы современной системой пожаротушенияЛебединский ГОК приобрёл новый маневровый тепловозЛебединский ГОК наращивает мощности по выпуску железорудного концентрата
#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Лебединский ГОК#Металлоинвест#Гидротехнические сооружения#Очистка#Плотины#Земснаряд#Водоросли#Ряска
Подпишитесь
Мешок цемента и бутылка коньяка: что обсудили в суде по делу цемзавода в Белгороде?
Сегодня, 13:56
В Белгородской области смогут вводить допограничения на продажу спиртного?
Сегодня, 11:06
От уборки до рассады: кто поставил растения для высадки на улицах Белгорода
Сегодня, 13:58
Повреждены провода и шесть автомобилей: Белгород накрыл штормовой ветер
Сегодня, 14:01
«Цвет фиолетовый, а не синий»: белгородка поспорила с главой округа из-за флага
Сегодня, 13:44
Деньги на взятку экс-директор цемзавода в Белгороде взял в долг у друга
Сегодня, 07:58
"