Лебединский ГОК приобрёл современный земснаряд-амфибию

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Машина может работать как с суши, так и с водной поверхности и сочетает в себе функции земснаряда, плавающего экскаватора, забивщика столбов и шпунтов, сборщика мусора.
«Плотины, дамбы, прудки-отстойники и другие водные объекты комбината со временем могут заиливаться и зарастать. Новая машина компактная и манёвренная. Она позволяет своевременно очищать и обслуживать сооружения там, где не справятся стандартные тяжеловесные земснаряды», — прокомментировал начальник обогатительной фабрики Лебединского ГОКа Евгений Герасименко.
В арсенале «Боцмана М» много навесного оборудования для различных целей. Одно из основных приспособлений — землесос, который может проводить очистку дна на глубине чуть более четырёх метров. С помощью специальной фрезы она перемалывает ил, камыши, мелкие ветки и транспортирует их на берег, на место складирования.
Также в комплекте — камышерезки, захват для брёвен, ковши. Есть и коллекторные грабли с сеткой для вылова мелкого мусора, водорослей и ряски.