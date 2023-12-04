Лебединский ГОК наращивает мощности по выпуску железорудного концентрата

«Металлоинвест продолжает реализацию запланированных инвестиционных проектов и укрепляет позиции ведущего поставщика железорудной и металлизованной продукции, — отметил генеральный директор Компании Назим Эфендиев. — Наращивание мощностей по производству концентрата — базового элемента в производственной цепочке — закладывает фундамент для дальнейшего развития производственных мощностей и создаёт дополнительные возможности для гибкого реагирования на запросы партнёров».