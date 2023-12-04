Лебединский ГОК наращивает мощности по выпуску железорудного концентрата

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Лебединский ГОК сможет выпускать дополнительно до 250 тыс. тонн высококачественного концентрата в год, благодаря производительному оборудованию и новым технологическим решениям.
«Металлоинвест продолжает реализацию запланированных инвестиционных проектов и укрепляет позиции ведущего поставщика железорудной и металлизованной продукции, — отметил генеральный директор Компании Назим Эфендиев. — Наращивание мощностей по производству концентрата — базового элемента в производственной цепочке — закладывает фундамент для дальнейшего развития производственных мощностей и создаёт дополнительные возможности для гибкого реагирования на запросы партнёров».
«Модернизация 9-й технологической секции — пример успешного научно-технического развития: оборудование сочетает передовые российские и зарубежные решения, генеральным проектировщиком проекта выступил институт „Гипромез“, генеральным подрядчиком строительства — Рудстрой, входящие в состав Металлоинвеста», –отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков.
В ходе реализации проекта было заменено основное технологическое оборудование участка — сепараторы, дешламаторы. Вместо гидроциклонных установок установлены автоматизированные системы классификации, обеспечивающие увеличение выпуска продукции с требуемым гранулометрическим составом.
Производительность шаровых мельниц увеличена в результате модернизации. На рудно-галечном тракте секции дополнительно смонтирована вторая стадия грохочения и дробления.
За параметрами техпроцесса и работой оборудования следит автоматизированная система управления. В режиме онлайн она собирает и анализирует данные, сигнализирует об отклонениях, обеспечивает безопасную и стабильную работу.