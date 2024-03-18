Лебединский ГОК оснащает электровозы современной системой пожаротушения

«Более 20 лет комплекс применяют железнодорожники столичного метрополитена и за это время он ни разу их не подвел, — прокомментировал начальник управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа Олег Толстопятов. — Мы приступили к масштабной модернизации оборудования для борьбы с возгораниями, на сегодняшний день оснастили уже 6 наших электровозов НП-1 новой системой».