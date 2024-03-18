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Лебединский ГОК оснащает электровозы современной системой пожаротушения

Лебединский ГОК оснащает электровозы современной системой пожаротушения

18 марта 2024, 11:47
Фото: Лебединский ГОК
Лебединский горно-обогатительный комбинат Металлоинвеста устанавливает на электровозы, предназначенные для транспортировки горной массы из карьера, современную систему пожаротушения отечественного производства «Игла».

«Игла» — это целый программно-аппаратный комплекс. В кабине машиниста тягового агрегата установлен центральный блок контроля с панелью управления. К каждому из локальных блоков подключены модули пожаротушения, которые используют специальное газовое вещество, безопасное для людей и эффективно устраняющее очаги возгорания, не повреждая электрооборудование.

«Более 20 лет комплекс применяют железнодорожники столичного метрополитена и за это время он ни разу их не подвел, — прокомментировал начальник управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа Олег Толстопятов. — Мы приступили к масштабной модернизации оборудования для борьбы с возгораниями, на сегодняшний день оснастили уже 6 наших электровозов НП-1 новой системой».

При повышении температуры оборудования выше установленного предела или если нагрев происходит слишком быстро срабатывает световая и звуковая сигнализация. На дисплей панели управления поступает информация о месте возгорания, при этом система автоматически отключает повреждённое электрооборудование от цепи питания, а спустя десять секунд запускает модули тушения.

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#Белгородская область#Лебединский ГОК#Металлоинвест#Возгорание#Машинист#Информация#Комплекс#Белгород#Кристина Семенчук#Игла
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