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Новая технология, новая техника. Как опыт золотодобытчиков помог Лебединскому ГОКу

Новая технология, новая техника. Как опыт золотодобытчиков помог Лебединскому ГОКу

19 сентября 2023, 14:36
Фото: Александр Белашов
На комбинате постоянно идёт поиск и внедрение новых эффективных технологических решений. Совершенствуют свою работу и специалисты буровзрывного управления, признанного лучшим подразделением по итогам работы в первом полугодии.

Ноу-хау по-лебедински

В прошлом году при подготовке технологического взрыва сотрудники управления стали применять донные клапаны. Новшество помогло предприятию сэкономить миллионы. Технологию продолжили совершенствовать, заимствуя полезные решения из смежных отраслей. В этом году за основу взяли методику, применяемую золотодобывающими компаниями: при забойке скважин они используют не песок, а щебень.

— Совместно со специалистами рудоуправления провели испытания, — рассказывает начальник участка взрывных работ БВУ Александр Слизов. — Результат оказался успешным: щебень на порядок эффективнее запирает скважинный заряд эмульсионного взрывчатого вещества, энергия заряда идёт на разрушение и дробление массива.

Вдвое быстрее

Выгода двойная: эффективность взрыва — выросла, скорость работы — тоже. Раньше за песком БелАЗ ехал на дробильно-сортировочную фабрику, где загружался в порядке очереди. Затем большегруз возвращался в карьер, где наполненные жидкой «начинкой» скважины «запечатывали» с помощью пескозабоечной машины. В смену удавалось сделать максимум три рейса и наполнить до 60 скважин. Возможности изменить логистику не было: структура песка не позволяет складировать его в месте подготовки к взрывным работам.

С переходом на новую технологию доставлять необходимый материал стало проще и быстрее. ДСФ подаёт щебень «вертушкой» на узлы перегрузки в карьере. Оттуда БелАЗ оперативно доставляет его на нужный участок. Там уже с помощью погрузчика щебнем наполняют подготовленные скважины. Производительность выросла более чем в два раза — до 150 скважин в смену.

Новая техника — в помощь

Для перемещения щебня в скважины комбинат приобрёл новый фронтальный погрузчик. Его дооснастили под нужды взрывников, заказав специализированный ковш с шиберной заслонкой, которая помогает дозировать интенсивность подачи забоечного материала в скважину. Также ковш снабжён решёткой — такое «сито» исключает попадание крупных кусков породы, а значит, увеличивает качество заполнения скважин. Преимущества новой техники в полной мере оценил работавший на старой модели водитель Александр Кокорин:

— Рычаги управления под рукой: не нужно выходить из кабины, чтобы совершить какие-то манипуляции. Обзор — хороший, с шумоизоляцией — порядок. Есть кондиционер, камера заднего вида, солнцезащитный козырёк.

Современный помощник не только комфортнее и манёвреннее предшественника, но и производительнее: объём ковша у старого погрузчика — два куба, у нового — почти пять.

Наталья Хаустова

Фото Александра Белашова

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#Общество#Белгородская область#Лебединский ГОК#Песок#Щебень#Новая техника#Артем Черненко
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