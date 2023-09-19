Новая технология, новая техника. Как опыт золотодобытчиков помог Лебединскому ГОКу

Выгода двойная: эффективность взрыва — выросла, скорость работы — тоже. Раньше за песком БелАЗ ехал на дробильно-сортировочную фабрику, где загружался в порядке очереди. Затем большегруз возвращался в карьер, где наполненные жидкой «начинкой» скважины «запечатывали» с помощью пескозабоечной машины. В смену удавалось сделать максимум три рейса и наполнить до 60 скважин. Возможности изменить логистику не было: структура песка не позволяет складировать его в месте подготовки к взрывным работам.