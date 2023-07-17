На Лебединском ГОКе сдан первый объект в рамках строительства нового хвостохранилища

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Новый сгуститель в 2,5 раза производительнее самого мощного из ранее построенных на комбинате. Он позволяет на 30% снизить содержание примесей в технологической воде, а также повысить содержание твердого вещества в сгущенном продукте в 3 раза — до 60%. Это обеспечивает высокую плотность укладки «хвостов», существенно снижает пыление и повышает объём возвращаемой осветленной воды в технологический процесс на обогатительную фабрику.
Инвестиции Компании в проект составили более 1,7 млрд рублей.
«Запуск сгустителя — первый шаг в реализации масштабного проекта по строительству нового хвостохранилища. Забота об окружающей среде — один из наших ключевых приоритетов, и мы продолжим инвестировать в экологические проекты вне зависимости от внешних вызовов и колебаний рыночной ситуации», — отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.
«Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения — важный этап реализации масштабного проекта по строительству нового хвостохранилища и радикальному снижению воздействия на окружающую среду, — прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Высокая производительность нового сгустителя позволит нам перейти к реновации существующих без снижения производительности обогатительной фабрики».
Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства выступили компании «Мигрупп проект» и «Рудстрой».
Диаметр чаши нового объекта 62 метра, производительность составляет 27 тыс. м3 в час.
Высокая степень сгущения пульпы и осветления оборотной воды достигается применением флокулянта — специального вещества, которое связывает и осаждает взвешенные в воде частицы. Собственная современная станция приготовления флокулянта обеспечивает точное дозирование вещества и его подачу в сгуститель.
Благодаря четырём точкам подачи (в существующих сгустителях — одна) флокулянт быстро и равномерно распределяется по всему объёму чаши, эффективно взаимодействуя с примесями.
Суммарно в строительство экологически эффективного хвостохранилища на Лебединском ГОКе компания «Металлоинвест» планирует инвестировать 52 млрд рублей.
Помимо реконструкции системы сгущения и оборотного водоснабжения, в планах на 2023 год — инженерная подготовка ложа хвостохранилища и строительство ограждающих дамб, подготовка оснований под магистральные пульпопроводы. Начнётся строительство подстанций и корпуса подготовки реагентов для очистки воды.
Ввести первый пусковой комплекс хвостохранилища в эксплуатацию планируется в 2026 году. Полный ввод запланирован на конец 2028 года.
Применение передовых технологий позволит уменьшить на 25% удельный расход электроэнергии, в 10 раз сократить выбросы пыли, а также снизить эксплуатационные затраты на перекачку хвостов и возврат воды в технологический процесс.