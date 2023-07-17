На Лебединском ГОКе сдан первый объект в рамках строительства нового хвостохранилища

Новый сгуститель в 2,5 раза производительнее самого мощного из ранее построенных на комбинате. Он позволяет на 30% снизить содержание примесей в технологической воде, а также повысить содержание твердого вещества в сгущенном продукте в 3 раза — до 60%. Это обеспечивает высокую плотность укладки «хвостов», существенно снижает пыление и повышает объём возвращаемой осветленной воды в технологический процесс на обогатительную фабрику.