Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Изображение материала

На Лебединском ГОКе сдан первый объект в рамках строительства нового хвостохранилища

17 июля 2023, 10:33
Фото: Валерий Воронов
На Лебединском горно-обогатительном комбинате Металлоинвеста в опытно-промышленную эксплуатацию сдан первый объект нового экологически эффективного хвостохранилища — аппарат для сгущения пульпы, удаления из неё мелких частиц раздробленных руд и осветления технологической воды.

Новый сгуститель в 2,5 раза производительнее самого мощного из ранее построенных на комбинате. Он позволяет на 30% снизить содержание примесей в технологической воде, а также повысить содержание твердого вещества в сгущенном продукте в 3 раза — до 60%. Это обеспечивает высокую плотность укладки «хвостов», существенно снижает пыление и повышает объём возвращаемой осветленной воды в технологический процесс на обогатительную фабрику.

Инвестиции Компании в проект составили более 1,7 млрд рублей.

«Запуск сгустителя — первый шаг в реализации масштабного проекта по строительству нового хвостохранилища. Забота об окружающей среде — один из наших ключевых приоритетов, и мы продолжим инвестировать в экологические проекты вне зависимости от внешних вызовов и колебаний рыночной ситуации», — отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.

«Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения — важный этап реализации масштабного проекта по строительству нового хвостохранилища и радикальному снижению воздействия на окружающую среду, — прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Высокая производительность нового сгустителя позволит нам перейти к реновации существующих без снижения производительности обогатительной фабрики».

Фото: Валерий Воронов

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства выступили компании «Мигрупп проект» и «Рудстрой».

Диаметр чаши нового объекта 62 метра, производительность составляет 27 тыс. м3 в час.

Высокая степень сгущения пульпы и осветления оборотной воды достигается применением флокулянта — специального вещества, которое связывает и осаждает взвешенные в воде частицы. Собственная современная станция приготовления флокулянта обеспечивает точное дозирование вещества и его подачу в сгуститель.

Благодаря четырём точкам подачи (в существующих сгустителях — одна) флокулянт быстро и равномерно распределяется по всему объёму чаши, эффективно взаимодействуя с примесями.

Суммарно в строительство экологически эффективного хвостохранилища на Лебединском ГОКе компания «Металлоинвест» планирует инвестировать 52 млрд рублей.

Помимо реконструкции системы сгущения и оборотного водоснабжения, в планах на 2023 год — инженерная подготовка ложа хвостохранилища и строительство ограждающих дамб, подготовка оснований под магистральные пульпопроводы. Начнётся строительство подстанций и корпуса подготовки реагентов для очистки воды.

Ввести первый пусковой комплекс хвостохранилища в эксплуатацию планируется в 2026 году. Полный ввод запланирован на конец 2028 года.

Применение передовых технологий позволит уменьшить на 25% удельный расход электроэнергии, в 10 раз сократить выбросы пыли, а также снизить эксплуатационные затраты на перекачку хвостов и возврат воды в технологический процесс.

#Алина Харина#Лебединский ГОК#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
1 августа в Белгородской области опубликуют списки школ, которые будут учиться очно
Сегодня, 14:18
Новые замы и приезжие чиновники: как изменится правительство Белгородской области
Сегодня, 09:01
Куда перейдёт бывший первый замгубернатора Белгородской области Мирошников?
Сегодня, 10:31
Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку доставили санавиацией в реанимацию
Сегодня, 09:34
«В Крым они в первый раз поехали»: отец погибшей белгородки прокомментировал ЧП
Сегодня, 10:25
Стало известно о пострадавшем при атаке Шебекино «Градами»
Сегодня, 10:43