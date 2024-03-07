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Лебединский ГОК приобрёл новый маневровый тепловоз

Лебединский ГОК приобрёл новый маневровый тепловоз

7 марта 2024, 13:26
Лебединский горно-обогатительный комбинат Металлоинвеста приобрёл новый маневровый тепловоз отечественного производства ТЭМ 18 ДМ.

Он будет задействован для транспортировки готовой продукции до железнодорожных станций. Тягового агрегата мощностью 1200 лошадиных хватает 126-тонному локомотиву, чтобы транспортировать до 32 полностью загруженных вагона.

«Брянский машиностроительный завод — наш давний и надёжный партнёр, — прокомментировал начальник управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа Олег Толстопятов. — Модель тепловоза — надёжная, отлично зарекомендовавшая себя в работе. Сегодня на предприятии задействовано 14 „ТЭМок“.

Компьютеризированная система управления отслеживает показатели работы оборудования и помогает вовремя обнаружить неисправности. В дальнейшем их можно удалённо анализировать при подготовке к техническому обслуживанию или ремонту.

Агрегат оснащён автоматическим запуском дизеля, современными системами торможения, пожарной сигнализации и пожаротушения.

Просторная кабина тепловоза оборудована системой микроклимата, шумоизоляцией, подогревом стекол, бытовым холодильником и электроплиткой для подогрева пищи, что позволяет комфортно эксплуатировать технику при температуре воздуха от плюс 40°С до минус 50°С.

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#Общество#Белгородская область#Лебединский ГОК#Металлоинвест#Ремонт#Пожарная сигнализация#Техническое обслуживание#Пожаротушение#Артем Черненко
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