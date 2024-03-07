Лебединский ГОК приобрёл новый маневровый тепловоз

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Он будет задействован для транспортировки готовой продукции до железнодорожных станций. Тягового агрегата мощностью 1200 лошадиных хватает 126-тонному локомотиву, чтобы транспортировать до 32 полностью загруженных вагона.
«Брянский машиностроительный завод — наш давний и надёжный партнёр, — прокомментировал начальник управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа Олег Толстопятов. — Модель тепловоза — надёжная, отлично зарекомендовавшая себя в работе. Сегодня на предприятии задействовано 14 „ТЭМок“.
Компьютеризированная система управления отслеживает показатели работы оборудования и помогает вовремя обнаружить неисправности. В дальнейшем их можно удалённо анализировать при подготовке к техническому обслуживанию или ремонту.
Агрегат оснащён автоматическим запуском дизеля, современными системами торможения, пожарной сигнализации и пожаротушения.
Просторная кабина тепловоза оборудована системой микроклимата, шумоизоляцией, подогревом стекол, бытовым холодильником и электроплиткой для подогрева пищи, что позволяет комфортно эксплуатировать технику при температуре воздуха от плюс 40°С до минус 50°С.