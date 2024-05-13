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Лебединский ГОК отметил День Победы

Лебединский ГОК отметил День Победы

13 мая 2024, 11:49
Фото: Лебединский ГОК
Лебединский ГОК Металлоинвеста отметил 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая в памятных мероприятиях в Губкине приняли участие Олег Крестинин, генеральный директор Металлоинвеста, и Ильдар Искаков, управляющий директор Лебединского ГОКа.

«Мы свято чтим подвиг наших дедов и прадедов. Мы всегда будем помнить всех, кто защитил свою страну в смертельной битве со злом.Всех, кто отдал свои жизни за нас, за будущее наших детей, –сказал генеральный директор Металлоинвеста Олег Крестинин. — Важно не забывать о пройденных страной суровых испытаниях и вместе с молодым поколением внимательно изучать уроки истории.Вечная память всем, кто не вернулся с войны! Спасибо и низкий поклон нашим дорогим ветеранам! Желаю вам здоровья, счастья, мира и добра!».

Фото: Лебединский ГОК

«Май 1945 года, священный и дорогой сердцу каждого из нас, обессмертил героизм советских солдат и нашего народа в Великой Отечественной войне, –поздравил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Ценой огромных потерь, героического мужества и стойкости наши деды и прадеды спасли мир от нацизма. Восстановили из руин и отстроили заново великую страну. И мы, потомки славных воинов, бережно храним память о том страшном времени, ценим и чтим подвиг предков.Вечная память героям войны. Ныне живущим — крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия».

Сегодня среди пенсионеров комбината живы 5 участников войны, один житель блокадного Ленинграда и два несовершеннолетних узника концлагерей. Ещё 76 — тружеников тыла.Все они ко Дню Победы получили денежные выплаты.

Накануне праздника своих ветеранов на дому посетили руководители и представители профсоюза подразделений, в которых они работали.Вручили им поздравительные адреса и памятные подарки.

Лебединский ГОК присоединился ко Всероссийской акции «Георгиевская лента». 8 тысяч символов Победы и 3 тысячи значков раздали работникам в предпраздничные дни.

Также, 3 млн рублей направил Лебединский ГОК на ремонт мемориала в переулке Героев Губкина. В ходе работ были обновлены плиточное покрытие и облицовка основания монумента, проведена полировка мемориальных плит с фамилиями 169 захороненных здесь бойцов.

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#Кристина Семенчук#Лебединский ГОК#Металлоинвест#Москва#Великая Отечественная война#Праздник#День Победы#Ветераны#Белгород
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