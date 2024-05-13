Лебединский ГОК отметил День Победы

«Мы свято чтим подвиг наших дедов и прадедов. Мы всегда будем помнить всех, кто защитил свою страну в смертельной битве со злом.Всех, кто отдал свои жизни за нас, за будущее наших детей, –сказал генеральный директор Металлоинвеста Олег Крестинин. — Важно не забывать о пройденных страной суровых испытаниях и вместе с молодым поколением внимательно изучать уроки истории.Вечная память всем, кто не вернулся с войны! Спасибо и низкий поклон нашим дорогим ветеранам! Желаю вам здоровья, счастья, мира и добра!».