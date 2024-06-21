bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

На Лебединском ГОКе стартовала программа обновления автобусного парка

На Лебединском ГОКе стартовала программа обновления автобусного парка

21 июня 2024, 14:39
Компания «Металлоинвест» запустила программу обновления автобусного парка Лебединского ГОКа. Первые восемь машин уже поступили на комбинат. Всего доставку работников на комбинат осуществляют 70 пассажирских автобусов.

«Металлоинвест проводит комплексную работу по улучшению условий труда и повышению качества жизни сотрудников, — прокомментировала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании Юлия Мазанова. — Каждый день более 3 тыс. человек пользуются корпоративным транспортом Лебединского ГОКа. Автобусные перевозки должны быть максимально комфортными и безопасными. Позитивный настрой создается уже по пути следования на работу и влияет на эффективность сотрудников в течение всего дня».

«Программа обновления автобусного парка продолжится. В наших планах приобретение не менее 8 новых машин уже в следующем году, — рассказал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Параллельно с этим, мы увеличиваем вместимость автостоянок для личного транспорта сотрудников на комбинате, проводим капитальный ремонт автодорог».

Новые автобусы соответствуют современным стандартам безопасности и классу экологичности «Евро-5». Вместимость составляет 86 человек. Сидения — мягкие и комфортные, оборудованы ремнями безопасности. В салоне установлена система видеонаблюдения.

Читайте также:
Ученые Белгородского государственного университета создадут на ЛГОКе карбоновую фермуНачальство приказало закрасить триколор? Появились подробности странной историиНа ЛГОКе приступили к испытаниям облегчённых кузовов для большегрузных самосвалов
#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Лебединский ГОК#Металлоинвест#Безопасность#Автобусы#Видеонаблюдение#Улучшение условий труда
Подпишитесь
Мирный житель пострадал из-за обстрела Шебекино
Сегодня, 13:30
Без взяток или натаскивание школьников: стоит отменять ЕГЭ в России спустя 23 года?
Сегодня, 09:29
Останется ли пешеходный переход через Ватутина: что изменилось по ходу реконструкции?
Сегодня, 06:38
Врач по телефону: кто будет помогать спасать людей до приезда скорой помощи?
Сегодня, 14:05
Чуть более 250 тысяч: сколько юных белгородцев подпадут под выплату к 1 июня
Сегодня, 14:39
Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей
Сегодня, 09:27