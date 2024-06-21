На Лебединском ГОКе стартовала программа обновления автобусного парка

«Металлоинвест проводит комплексную работу по улучшению условий труда и повышению качества жизни сотрудников, — прокомментировала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании Юлия Мазанова. — Каждый день более 3 тыс. человек пользуются корпоративным транспортом Лебединского ГОКа. Автобусные перевозки должны быть максимально комфортными и безопасными. Позитивный настрой создается уже по пути следования на работу и влияет на эффективность сотрудников в течение всего дня».