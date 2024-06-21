На Лебединском ГОКе стартовала программа обновления автобусного парка

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
«Металлоинвест проводит комплексную работу по улучшению условий труда и повышению качества жизни сотрудников, — прокомментировала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании Юлия Мазанова. — Каждый день более 3 тыс. человек пользуются корпоративным транспортом Лебединского ГОКа. Автобусные перевозки должны быть максимально комфортными и безопасными. Позитивный настрой создается уже по пути следования на работу и влияет на эффективность сотрудников в течение всего дня».
«Программа обновления автобусного парка продолжится. В наших планах приобретение не менее 8 новых машин уже в следующем году, — рассказал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Параллельно с этим, мы увеличиваем вместимость автостоянок для личного транспорта сотрудников на комбинате, проводим капитальный ремонт автодорог».
Новые автобусы соответствуют современным стандартам безопасности и классу экологичности «Евро-5». Вместимость составляет 86 человек. Сидения — мягкие и комфортные, оборудованы ремнями безопасности. В салоне установлена система видеонаблюдения.