Роскачество не оценило белгородскую консервированную фасоль: что с ней не так?

Фасоли в банке с этикеткой «Ашан» оказалось меньше, чем необходимо. По нормативам количество её должно быть не менее 60% от массы нетто консервов, но было 54,9%. Такая же ситуация с «Белгородскими овощами» — 48,1% от необходимых 60% в упаковке.