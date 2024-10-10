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Posted 10 октября, 10:21

Published 10 октября, 10:21

Modified 10 октября, 10:21

Updated 10 октября, 10:21

Белгородская фасоль получила всего три балла из пяти по общему рейтингу

Роскачество не оценило белгородскую консервированную фасоль: что с ней не так?

10 октября 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
Белгородская фасоль получила всего три балла из пяти по общему рейтингу

Фасоль двух белгородских марок получила низкую оценку от Роскачества

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Новости Белгорода
Роскачество проверило 20 торговых марок консервированной фасоли. Две белгородских марки оказались в конце рейтинга, так как количество фасоли в банках не соответствует заявленному и необходимому, а содержание белка оказалось ниже нормы.

Две белгородские марки красной консервированной фасоли получили низкие оценки в рейтинге Роскачества. Речь идёт о фасоли под марками «Ашан» и «Белгородские овощи». Они получили по три балла из пяти. Всего в исследовании приняли участие 20 торговых марок.

Специалисты определяли, насколько безопасна и качественна консервированная фасоль, есть ли в продукции ботулотоксины, достоверна ли информация на упаковке. Белгородские марки попали на самое дно рейтинга — 9-е место — именно из-за несоответствия составу.

Фасоли в банке с этикеткой «Ашан» оказалось меньше, чем необходимо. По нормативам количество её должно быть не менее 60% от массы нетто консервов, но было 54,9%. Такая же ситуация с «Белгородскими овощами» — 48,1% от необходимых 60% в упаковке.

Также в обоих продуктах слишком низкое содержание белка. Нормативное значение, ниже которого белка быть не может, — 7,5%. У белгородских производителей этот показатель находится в районе 4%.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Продукты#Роскачество#Новости Белгорода#Белгород#Ашан#Качество продукции#Красная фасоль#Белгородские овощи
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