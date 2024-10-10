Роскачество не оценило белгородскую консервированную фасоль: что с ней не так?

Posted 10 октября, 10:21
Published 10 октября, 10:21
Modified 10 октября, 10:21
Updated 10 октября, 10:21
Две белгородские марки красной консервированной фасоли получили низкие оценки в рейтинге Роскачества. Речь идёт о фасоли под марками «Ашан» и «Белгородские овощи». Они получили по три балла из пяти. Всего в исследовании приняли участие 20 торговых марок.
Специалисты определяли, насколько безопасна и качественна консервированная фасоль, есть ли в продукции ботулотоксины, достоверна ли информация на упаковке. Белгородские марки попали на самое дно рейтинга — 9-е место — именно из-за несоответствия составу.
Фасоли в банке с этикеткой «Ашан» оказалось меньше, чем необходимо. По нормативам количество её должно быть не менее 60% от массы нетто консервов, но было 54,9%. Такая же ситуация с «Белгородскими овощами» — 48,1% от необходимых 60% в упаковке.
Также в обоих продуктах слишком низкое содержание белка. Нормативное значение, ниже которого белка быть не может, — 7,5%. У белгородских производителей этот показатель находится в районе 4%.