Не одним меморандумом сыты: что с ценами на продукты в белгородском приграничье

Так, в настоящее время на территории области действует меморандум взаимопонимания с субъектами системы оптовой и розничной торговли. Согласно ему, хозсубъекты берут на себя обязательство устанавливать не менее чем на один артикул из перечня социально значимых товаров ограничение торговой наценки не более чем 10% от закупочной цены. Меморандум подписали 379 хозсубъектов (509 торговых объектов).