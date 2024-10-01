Не одним меморандумом сыты: что с ценами на продукты в белгородском приграничье

Posted 1 октября, 14:50
Published 1 октября, 14:50
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
По официальным данным, по телефонам «горячей линии» министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области, администраций муниципалитетов периодически поступают обращения людей по вопросам повышения цен на продукты питания, в том числе от жителей сёл.
В правительстве отметили, что министерство и администрации проводят системный мониторинг цен на основные товары, в том числе — на социально значимые продукты. Установленные факты необоснованного повышения цен направляют в УФАС и прокуратуру области для принятия мер. Однако само министерство не обладает полномочиями по сдерживанию роста цен.
Согласно федеральному закону, хозсубъекты самостоятельно определяют цены на реализуемые товары. При этом полномочиями по регулированию цен на социально значимые товары обладает правительство РФ. Меры будут предприниматься, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на отдельные виды социально значимых товаров в регионе составит 10 и более процентов с исключением сезонного фактора.
Вместе с тем, чтобы предотвратить резкие колебания цен, в Белгородской области установили предельные размеры торговых надбавок на товары областного производства от 10% до 23%. Это хлеб, хлебобулочные изделия, макароны, крупы, мука, мясо птицы, птичьи субпродукты, молоко разливное, молоко фасованное и кисломолочная продукция (кроме йогуртов), масло животное, яйца, рыба живая прудовая.
В правительстве отметили, чтобы снизить социальную напряжённость в обществе, удовлетворить спрос населения области на товары, обеспечить доступность продукции по минимальным ценам организовано взаимодействие с торговыми предприятиями по вопросу принятия мер, направленных на предотвращение экономически необоснованного повышения цен, а также на соблюдение действующего законодательства.
Так, в настоящее время на территории области действует меморандум взаимопонимания с субъектами системы оптовой и розничной торговли. Согласно ему, хозсубъекты берут на себя обязательство устанавливать не менее чем на один артикул из перечня социально значимых товаров ограничение торговой наценки не более чем 10% от закупочной цены. Меморандум подписали 379 хозсубъектов (509 торговых объектов).
Кроме того администрации районов и округов проводят мониторинг наличия социально значимых товаров в ассортименте хозсубъектов, которые занимаются мобильной торговлей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]