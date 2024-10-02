Из белгородского дома в Москву отправляли баранину неизвестного происхождения

Posted 2 октября, 13:10
Published 2 октября, 13:10
Modified 2 октября, 13:12
Updated 2 октября, 13:12
По информации ведомства, найти фантомную площадку удалось с помощью искусственного интеллекта. Речь идёт об ИП Гадисова И.М., чьё производство зарегистрировано в Чернянском районе.
С площадки оформили три производственных электронных ветеринарных сопроводительных документа (эВСд) на 10,23 т охлаждённой и замороженной баранины. Согласно данным системы «Меркурий, продукция направлялась на одно из московских предприятий.
При этом в системе не было информации о происхождении мясной продукции и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.
Работники Россельхознадзора выехали по адресу регистрации. Но вместо производства там был частный жилой дом. Таким образом, индивидуальный предприниматель реализовал продукцию неустановленного происхождения, качество и безопасность которой подтвердить невозможно.
20 сентября ведомство аннулировало все производственные эВСД, оформленные на мясную продукцию. Также аннулирована была регистрация уполномоченного лица.
Информацию об опасной находке направили на территорию предприятия, куда поступил товар, в управление ветеринарии Белгородской области, а также в правоохранительные органы.
Всего с начала года в Белгородской области обнаружили 13 фантомов по производству животноводческой продукции.
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