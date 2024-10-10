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Posted 10 октября, 07:03

Published 10 октября, 07:03

Modified 10 октября, 07:04

Updated 10 октября, 07:04

Фигурантами громкого дела уже являются восемь человек

Не только священник: в деле об убийствах и вымогательствах появились новые фигуранты

10 октября 2024, 07:03
Фото: 1MI
Фигурантами громкого дела уже являются восемь человек

В деле об убийствах в Белгородской области появились два новых фигуранта

Сюжет
Убийство
Двоих мужчин обвиняют в вымогательстве, их задержали ещё в апреле и отправили под арест, пишет РИА «Новости». Также фигурантами по делу проходят ещё шесть человек. В их числе — священник Губкинской епархии.

Два новых фигуранта появились в деле об убийствах, похищениях и вымогательствах в Белгородской области, произошедших в 1997–2018 годах. По делу проходят Ренад Хишба и Роман Журавель.

Мужчин задержали в апреле, их арестовали, сообщает агентство. Их обвиняют в вымогательстве в составе группы для получения имущества в крупном размере (п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Под арестом находятся и другие участники истории. Речь идёт о шести мужчинах, в том числе о священнике Губкинской епархии Станиславе Дементееве.

О последнем из фигурантов стало известно в октябре. Сообщалось, что священника обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, Дементеев может иметь связи в криминальной среде. Сам он согласился сотрудничать с правоохранителями.

Белгородский священник проходит фигурантом по делу об убийствах и вымогательствах
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