Не только священник: в деле об убийствах и вымогательствах появились новые фигуранты

В деле об убийствах в Белгородской области появились два новых фигуранта

Сюжет Убийство

Двоих мужчин обвиняют в вымогательстве, их задержали ещё в апреле и отправили под арест, пишет РИА «Новости». Также фигурантами по делу проходят ещё шесть человек. В их числе — священник Губкинской епархии.