Не только священник: в деле об убийствах и вымогательствах появились новые фигуранты

Posted 10 октября, 07:03
Published 10 октября, 07:03
Modified 10 октября, 07:04
Updated 10 октября, 07:04
Два новых фигуранта появились в деле об убийствах, похищениях и вымогательствах в Белгородской области, произошедших в 1997–2018 годах. По делу проходят Ренад Хишба и Роман Журавель.
Мужчин задержали в апреле, их арестовали, сообщает агентство. Их обвиняют в вымогательстве в составе группы для получения имущества в крупном размере (п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).
Под арестом находятся и другие участники истории. Речь идёт о шести мужчинах, в том числе о священнике Губкинской епархии Станиславе Дементееве.
О последнем из фигурантов стало известно в октябре. Сообщалось, что священника обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, Дементеев может иметь связи в криминальной среде. Сам он согласился сотрудничать с правоохранителями.