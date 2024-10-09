Арестованный белгородский священник может иметь связи в криминальной среде

Ранее сообщалось, что белгородского священника Губкинской епархии Станислава Дементеева арестовали. Он является фигурантом дела об убийствах, похищениях и вымогательствах, которые совершали в период с 1997 по 2017 годы в Белгородской области. В настоящий момент идёт расследование, белгородец начал сотрудничать с правоохранителями.