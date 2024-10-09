bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 07:37

Published 9 октября, 07:37

Modified 9 октября, 07:37

Updated 9 октября, 07:37

Белгородский священник стал фигурантом уголовного дела

Арестованный белгородский священник может иметь связи в криминальной среде

9 октября 2024, 07:37
Фото: 1MI
Белгородский священник стал фигурантом уголовного дела
Сюжет
Убийство
Станислава Дементеева обвиняют в совершении убийства. Его арестовали, но защита священника опровергает выдвинутые обвинения. По версии следствия, у белгородца имеются обширные связи в криминальной среде, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что белгородского священника Губкинской епархии Станислава Дементеева арестовали. Он является фигурантом дела об убийствах, похищениях и вымогательствах, которые совершали в период с 1997 по 2017 годы в Белгородской области. В настоящий момент идёт расследование, белгородец начал сотрудничать с правоохранителями.

По версии следствия, он и ещё двое фигурантов имеют обширные связи в криминальной среде.

«Находясь на свободе, Дементеев С. Н., Морозов С. Е. и Селютин И. Б., обладая обширными преступными связями в криминальной среде, с целью избежать уголовной ответственности и наказания могут скрыться от предварительного следствия и суда, координировать свои действия с соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности», — процитировали документ журналисты.
Белгородский священник проходит фигурантом по делу об убийствах и вымогательствах
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-мэр Белгорода останется в СИЗО, а по громкому делу об убийстве вынесли приговорВынесен приговор по громкому убийству на территории белгородского с/х кооперативаВ ГТРК «Белгород» опровергли убийство военкора Александра Коробова
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Уголовное дело#Похищение#Арест#Новости Белгорода#Вымогательство#Священник#Белгород
Подпишитесь