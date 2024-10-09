Арестованный белгородский священник может иметь связи в криминальной среде

Posted 9 октября, 07:37
Published 9 октября, 07:37
Modified 9 октября, 07:37
Updated 9 октября, 07:37
Ранее сообщалось, что белгородского священника Губкинской епархии Станислава Дементеева арестовали. Он является фигурантом дела об убийствах, похищениях и вымогательствах, которые совершали в период с 1997 по 2017 годы в Белгородской области. В настоящий момент идёт расследование, белгородец начал сотрудничать с правоохранителями.
По версии следствия, он и ещё двое фигурантов имеют обширные связи в криминальной среде.
«Находясь на свободе, Дементеев С. Н., Морозов С. Е. и Селютин И. Б., обладая обширными преступными связями в криминальной среде, с целью избежать уголовной ответственности и наказания могут скрыться от предварительного следствия и суда, координировать свои действия с соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности», — процитировали документ журналисты.