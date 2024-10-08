Белгородский священник проходит фигурантом по делу об убийствах и вымогательствах

Posted 8 октября, 06:25
Published 8 октября, 06:25
Modified 8 октября, 09:13
Updated 8 октября, 09:13
Арестованный священник Станислав Дементеев является фигурантом дела об убийствах, похищениях и вымогательствах, которые совершали в период с 1997 по 2017 годы в Белгородской области. В данный момент мужчина сотрудничает со следствием.
«Обвиняемый Дементеев С. Н. и его защитник — адвокат — возражали против удовлетворения ходатайства, указав, что доводы следствия не обоснованы и документально не подтверждены. Дементеев С. Н. скрываться не намерен, сотрудничает со следствием, имеет малолетнего ребёнка, семью, является священником», — процитировали официальный судебный документ журналисты РИА «Новости».
Известно, что белгородец работал в Губкинской епархии. Его обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).
Предполагается, что священник может быть причастен к пропаже человека. Это дело соединили и с другими: о пропаже и исчезновении людей, убийстве и вымогательствах. Сбор доказательств ещё продолжается.