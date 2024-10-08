Белгородский священник проходит фигурантом по делу об убийствах и вымогательствах

Арестованный белгородский священник сотрудничает со следствием

Сюжет Убийство

Белгородского священника обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц. Это дело вшили к тем исчезновениям людей, убийствам и вымогательствам, которые случались с 1997 по 2017 годы. Журналисты РИА «Новости» изучили документы и выяснили, что мужчина начал сотрудничать со следствием.