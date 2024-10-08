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Posted 8 октября, 06:25

Published 8 октября, 06:25

Modified 8 октября, 09:13

Updated 8 октября, 09:13

Белгородский священник стал фигурантом уголовного дела

Белгородский священник проходит фигурантом по делу об убийствах и вымогательствах

8 октября 2024, 06:25
Фото: 1MI
Белгородский священник стал фигурантом уголовного дела

Арестованный белгородский священник сотрудничает со следствием

Сюжет
Убийство
Белгородского священника обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц. Это дело вшили к тем исчезновениям людей, убийствам и вымогательствам, которые случались с 1997 по 2017 годы. Журналисты РИА «Новости» изучили документы и выяснили, что мужчина начал сотрудничать со следствием.

Арестованный священник Станислав Дементеев является фигурантом дела об убийствах, похищениях и вымогательствах, которые совершали в период с 1997 по 2017 годы в Белгородской области. В данный момент мужчина сотрудничает со следствием.

«Обвиняемый Дементеев С. Н. и его защитник — адвокат — возражали против удовлетворения ходатайства, указав, что доводы следствия не обоснованы и документально не подтверждены. Дементеев С. Н. скрываться не намерен, сотрудничает со следствием, имеет малолетнего ребёнка, семью, является священником», — процитировали официальный судебный документ журналисты РИА «Новости».

Известно, что белгородец работал в Губкинской епархии. Его обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

Предполагается, что священник может быть причастен к пропаже человека. Это дело соединили и с другими: о пропаже и исчезновении людей, убийстве и вымогательствах. Сбор доказательств ещё продолжается.

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