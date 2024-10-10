На компенсации после обстрелов Белгорода дадут только десять дней? Что происходит

Posted 10 октября, 14:25
Published 10 октября, 14:25
Modified 10 октября, 14:27
Updated 10 октября, 14:27
В Telegram-канал Бел.Ру пришло сообщение о том, что администрация Белгорода ввела нововведение о компенсации за повреждённое имущество. Якобы теперь заявления на компенсацию принимаются только в течение первых 10 дней после ЧП. В сообщении указано, что такая мера направлена на оптимизацию процесса рассмотрения заявок и ускорение выплат. Также была просьба распространить эту информацию, чтобы больше людей узнали о новых правилах.
Мэрия Белгорода опровергла эту информацию. Стоит отметить, что заявления на компенсацию за поврежденное имущество принимаются бессрочно.
Создатели фейка, по всей видимости, торопились и использовали устаревшую версию герба Белгорода. Напомним, что новый вид герб получил в 1999 году, он отличается от этой версии значительно.