На компенсации после обстрелов Белгорода дадут только десять дней? Что происходит

В Telegram-канал Бел.Ру пришло сообщение о том, что администрация Белгорода ввела нововведение о компенсации за повреждённое имущество. Якобы теперь заявления на компенсацию принимаются только в течение первых 10 дней после ЧП. В сообщении указано, что такая мера направлена на оптимизацию процесса рассмотрения заявок и ускорение выплат. Также была просьба распространить эту информацию, чтобы больше людей узнали о новых правилах.