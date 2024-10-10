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Posted 10 октября, 14:25

Published 10 октября, 14:25

Modified 10 октября, 14:27

Updated 10 октября, 14:27

На компенсации после обстрелов Белгорода дадут только десять дней? Что происходит

На компенсации после обстрелов Белгорода дадут только десять дней? Что происходит

10 октября 2024, 14:25
Фото: 1MI
Сюжет
Фейк
В социальных сетях распространяется фейковая информация о новых правилах подачи заявлений на компенсацию за повреждение имущества в Белгороде.

В Telegram-канал Бел.Ру пришло сообщение о том, что администрация Белгорода ввела нововведение о компенсации за повреждённое имущество. Якобы теперь заявления на компенсацию принимаются только в течение первых 10 дней после ЧП. В сообщении указано, что такая мера направлена на оптимизацию процесса рассмотрения заявок и ускорение выплат. Также была просьба распространить эту информацию, чтобы больше людей узнали о новых правилах.

Мэрия Белгорода опровергла эту информацию. Стоит отметить, что заявления на компенсацию за поврежденное имущество принимаются бессрочно.

Создатели фейка, по всей видимости, торопились и использовали устаревшую версию герба Белгорода. Напомним, что новый вид герб получил в 1999 году, он отличается от этой версии значительно.

Скриншот сообщения о нововведенииСкриншот сообщения о нововведении
Скриншот сообщения о нововведении. Фото: Telegram-канал Бел.Ру
Актуальный герб Белгородской областиАктуальный герб Белгородской области
Актуальный герб Белгородской области. Фото: beladm.gosuslugi.ru
64% жителей страны сталкиваются с фейками раз в неделю
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#Анна Селищева#Администрация#Компенсация#Мэрия#Компенсации#Белгород#Фейк
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